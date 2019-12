Tagesausblick für 19.12.: DAX erneut leichter. Goldaktienindex, K+S und ifo stark!

Der DAX® setzte die gestrige Konsolidierung fort und gab knapp ein halbes Prozent auf 13.225 Punkte nach. Ein überraschend starker ifo-Index reichte nicht, um den deutschen Aktienindizes auf die Sprünge zu helfen. Der EuroStoxx®50 Index und der amerikanische S&P®500 blieben derweil wenig verändert. Auffallend stark zeigte sich der BANG-Index mit vier Goldminenaktien.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen leicht an. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,24 Prozent. Gold und Silber traten bei 1.475 bzw. 17 US-Dollar auf der Stelle. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zog weiter nach oben. Heute verbesserte sich der Ölpreis auf 66,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren. K+S setzte den Aufwärtstrend fort und schielte zum Handelsschluss über die Marke von EUR 11,20. ProSiebenSat.1 fing sich nach dem gestrigen Rücksetzer wieder. Nun ist der Blick wieder auf die Widerstandsmarke von EUR 14,30 gerichtet. Südzucker hob die Ziele für das laufende Geschäftsjahr leicht an. Der Aktienkurs zog in den zurückliegenden Wochen bereits kräftig nach oben. Heute legte das Papier allerdings eine Pause ein. Jungheinrich gab einen vorsichtigen Ausblick auf 2019. Anleger reagierten schockiert und drückten die Aktie über 20 Prozent nach unten. RIB Software gab ebenfalls Ziele für 2020 bekannt. Auch hier kamen die Daten bei Investoren nicht gut an. Die Aktie verlor knapp neun Prozent.

Morgen melden Hornbach und Nike Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Großbritannien – Zinsentscheid der Bank of England und Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13:00)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. Dezember

USA – Leistungsbilanz Q3

USA – Industrieindex Philly Fed, Dezember

Widerstandsmarken: 13.400/13.430/13.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.080/13.145/13.210 Punkte

Der DAX® gab im Tagesverlauf leicht nach und setzte auf der 61,8%-Retracementlinie bei 13.210 Punkten auf. Diese Unterstützung hält aktuell. Damit besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 13.300/13.430 Punkte. Kippt der Index unter 13.210 Punkte droht ein Rücksetzer bis 13.080 Punkte.

