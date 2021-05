Tagesausblick für 19.05.: DAX mit neuem Rekord. Autowerte und Gold im Blickpunkt!

An den Aktienmärkten blieb es heute erneut ruhig. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende und vor dem Pfingstwochenende stehen nur wenige Wirtschaftsdaten im Kalender. Bremsklotz in Europa ist weiterhin die Angst vor Inflation und damit zusammenhängend die angespannte Lage am Anleihemarkt. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.390 Punkten und der EuroStoxx®50 bei rund 4.000 Punkte.

An den Anleihemärkte präsentierten sich die Rentenpapiere wenig verändert. Das stützte vor allem die Notierungen für Gold und Silber. Der Goldpreis schielte bereits über 1.870 US-Dollar und Silber bestätigte den Ausbruch über die 28 US-Dollarmarke. Wenig Veränderung war auch am Ölmarkt zu beobachten. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil konnte die 70 US-Dollar zunächst nicht halten. Die Bullen bleiben jedoch weiter am Drücker.

Unternehmen im Fokus

Delivery Hero hat eine deutliche Konsolidierung hinter sich. Heute profitierte das Papier von positiven Analystenkommentaren und setzte sich an die DAX®-Spitze. Dermapharm produziert für BioNTech den Corona-Impfstoff. Der Auftrag sorgte in Q1 für ein starkes Ergebnis. Die Deutsche Post markierte ein neues Allzeithoch. Der Konzern meldete, dass bereits 200 Millionen Impfdosen von DHL transportiert wurden. ElringKlinger hat einen Großauftrag über Brennstoffzellen-Stacks erhalten. Der SDAX®-Wert verbesserte sich daraufhin um knapp 3,5 Prozent. Siemens Energy lehnt aktuell die Komplettübernahme von Siemens Gamesa ab und prallte heute erneut an der 10-Tage-Durchschnittslinie ab. Oberhalb von EUR 25,60 könnte das Papier allerdings einen Rebound starten. Danone schwächelte nachdem bekannt wurde, dass der Barry Callebaut-Chef de Saint-Affrique den Chefsessel übernimmt. Engie wurde von guten Zahlen beflügelt und knackte die 13-Euromarke. Vivendi denkt über den Verkauf von weiteren zehn Prozent an der Musiksparte Universal nach. Die Aktie kletterte daraufhin auf knapp 30 Euro.

In den USA fielen in den ersten Handelsstunden die Aktien von Moderna, Peloton und Tesla mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Die Tesla-Aktie kann sich knapp unterhalb der 600 US-Dollarmarke stabilisieren.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index und der European Biotech Index.

Morgen meldet unter anderem Porsche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem laden Adva Optical, Aixtron, E.On, Leoni, Lanxess, Morphosys, Salzgitter, Uniper und Zalando zur Hauptversammlung. Derweil veröffentlicht der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken die Aktien von BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, April endgültig

USA – Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.440/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.000/15.130/15.260/15.335 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in den Handel und markierte ein neues Allzeithoch. Kurz nach Handelsbeginn bröckelten die Gewinne jedoch wieder und der Index stabilisierte sich erst im Bereich von 15.380 Punkten. Unterstützung findet der Index aktuell zwischen 15.260 und 15.335 Punkten. Solange diese Bandbreite hält besteht die Chance auf neue Allzeithochs. Kippt der Index hingegen unter 15.260 Punkten könnte so mancher Investor an Gewinnmitnahmen denken und den Index unter Druck setzen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 6,02 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR5FAE 5,36 13.200 15.800 17.06.2021

