Tagesausblick für 18.6.: DAX erneut fester. US-Daten und Wirecard im Blickpunkt!

Die Bullen bleiben weiter am Ruder und kaufen jede Kursschwäche. So verbesserte sich der DAX® in Tagesverlauf um 0,5 Prozent auf 12.400 Punkte und der EuroStoxx®50 um 0,9 Prozent auf 3.275 Punkte. Die Wall Street eröffnete derweil wenig verändert. Unter den Branchenindizes stand heute erneut der European Biotech Index im Fokus. Heute Abend steht Fed-Chef Jerome Powell dem Finanz-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses Rede und Antwort. Morgen folgen US-Arbeitsmarktdaten.

Am Anleihemarkt stagnierten die Renditen weitgehend. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei minus 0,423 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,748 Prozent. Die Edelmetalle gaben mehrheitlich etwas nach. Gold und Silber können allerdings weiterhin die wichtigen Marken von 1.700 US-Dollar bzw. 17 US-Dollar verteidigen. Die Ölpreise stagnierten bei 40,7 US-Dollar (Brent) bzw. 38 US-Dollar (WTI).

Die schwachen Zahlen der Pkw-Neuzulassungen in Europa sind weitgehend erwartet worden. Die BMW-Aktie schloss somit wenig verändert. Einzig VW gab mit knapp zwei Prozent etwas stärker nach. Delivery Hero und HelloFresh kratzten heute jeweils am Allzeithoch. Lufthansa-Großaktionäre Thiele stellt den Rettungsplan in Frage. Die Aktie reagierte jedoch kaum verändert. Die Aussicht auf hohe Investitionen in die Infrastruktur in den USA gab der Aktie von HeidelbergCement heute erneut Auftrieb. RWE profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Wirecard legte im Vorfeld der Veröffentlichung der Geschäftszahlen erneut zu.

BASF, Delivery Hero, Scout24 und Varta laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung. Wirecard wird Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und dem zurückliegenden Quartal veröffentlichen.



Großbritannien – Zins-Entscheid der Notenbank

USA – Industrieindex Philly Fed, Juni

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Frühindikatoren

Widerstandsmarken: 12.420/12.540/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.170/12.300 Punkte

Der DAX® pendelte heute weiter in der Range zwischen 12.300 und 12.420 Punkten. Bei einem Ausbruch über den Widerstand besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.540 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 12.170 und 12.300 Punkten eine gute Unterstützung. Die Bären werden frühestens unterhalb dieser Zone Oberwasser bekommen.

