Tagesausblick für 18.11.: DAX pausiert auf Rekordniveau. BioNTech und Infineon im Fokus!

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin bullish und die führenden europäischen Barometer setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Zwar konnten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 ihr jeweiliges Tageshoch nicht ganz halten. Dennoch schlossen sie im grünen Bereich. Heute werden wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA erwartet. Zudem kündigte US-Präsident Joe Biden an, in Kürze über die Besetzung des Fed-Chefs zu entscheiden. Es könnte somit in den nächsten Tagen neue Impulse geben.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Renditen 10jähriger europäischer Staatspapiere stagnierte im Bereich des gestrigen Niveaus. In den USA setzte sich derweil der Anstieg der Renditen langfristiger Staatspapiere fort. Dies wiederum brachte den Euro/US-Dollar-Kurs unter Druck. Die Edelmetalle Gold und Silber bügelten ihre Vortagesverluste fast wieder aus und Palladium kratzt an der Widerstandsmarke bei 2.200 US-Dollar. Am Ölmarkt gab es keine Nennwerten Bewegung. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte weiterhin oberhalb der Marke von 81 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Auto1 meldete überraschend gute Quartalszahlen und erhöhte die Umsatzprognose. Die Aktie gab daraufhin kräftig Gas. BioNTech hat die 10-Tage-Durchschnittslinie überwunden. Infineon profitierte von positiven Analystenkommentaren. Siemens Healthineers hat zum Investorentag geladen. Highlight war die Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisziele für 2023 bis 2025. Bei den Anlegern kam die Botschaft gut an. Die Aktie stieg auf ein neues Allzeithoch. Hoch im Kurs standen zudem die Internetdienstleister Delivery Hero, HelloFresh und Zalando.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten die beiden Wasserstoffindizes Global Hydrogen II Index und Hydrogen Select Index sowie der Deutschland Top Aktien Index.

Holcim und, MTU Aero Engines laden zum Investorentag und ThyssenKrupp zur Bilanz-PK. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa. Damit rücken BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus der Investoren.

USA – Industrieindex Philly Fed, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. November

USA – Frühindikatoren, Oktober

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.450 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.890/15.955/16.000/16.100/16.115/16.200 Punkte

Der DAX® pendelte in einer engen Range und schloss wenig verändert bei 16.260 Punkten. Damit ist der Aufwärtstrend intakt. Allerdings ging das Momentum deutlich zurück. Rücksetzer bis in den Bereich von 16.200 Punkten sollten einkalkuliert werden. Ein Stimmungsumschwung deutet sich allerdings frühestens unterhalb von 16.115 Punkten an.

Betrachtungszeitraum: 29.10.2021– 17.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR8QVS 2,63 11.200 16.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 5,69 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 18.11.2014– 17.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

