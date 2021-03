Tagesausblick für 18.03.: DAX schließt auf Tageshoch. Autobauer und Halbleiter im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute zeigten sich die Marktteilnehmer vor der US-Zinsentscheidung am Abend zurückhaltend. So pendelte der DAX in einer engen Range. Schloss allerdings auf dem Tageshoch bei rund 14.600 Punkten. Nach einem schwachen Start drehte auch der S&P-500 nach oben. Entscheidende Impulse könnte Fed-Chef Jerome Powell mit der Fed-Zinsentscheidung und seinen Kommentaren setzen.

Am Anleihemarkt legten die Renditen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung mehrheitlich zu. So stieg die Rendite 10jähriger deutscher Staatsanleihen auf Minus 0,29 Prozent und die vergleichbare US-Rate bei 1,68 Prozent. Bei Edelmetallen blieb es derweil ruhig. Der Goldpreis pendelte zwischen 1.720 und 1.740 US-Dollar pro Feinunze. Palladium verteidigte nach dem kräftigen Sprung von gestern das Niveau bei rund 2.500 US-Dollar. Der Anstieg der US-Rohöllagerbestände sorgte zur Wochenmitte für etwas Druck auf den Ölpreis. Dabei sank die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil auf 67,70 US-Dollar. De Euro/US-Dollar bestätigte heute den Rückgang unter 1,19 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Autorally geht weiter. BMW überzeugte mit einem Ausblick eine Margenerhöhung. Bei VW animierten die Investitionen in die Batterieproduktion und das anvisierte Absatzwachstum Anleger zum Einstieg. Die Continental-Aktie profitierte von der guten Stimmung im Sektor und den Plänen, im zweiten Halbjahr die Antriebssparte Vitesco an die Börse zu bringen. MorphoSys fing sich heute bei rund EUR 77. Technisch bleibt die Aktie dennoch angeschlagen. Delivery Hero prallte trotz positiver Analystenkommentare an der Widerstandsmarke von EUR 100 ab. Zalandos gestriger Sprung über EUR 90 wurde heute zum Teil wieder abverkauft. In den USA starteten Halbleiteraktien wie Micron Technologies und NXP Semiconductor sowie Biotechnologieaktien wie Amgen und Biogen deutlich fester in den Handel.

Morgen legen unter anderem Deutz, Dürr, Hapag Lloyd, HeidelbergCement, Imstone Real Estate und Vossloh ihren Geschäftsbericht vor und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. BMW lädt zur Analystenkonferenz und Vantage Towers kommt an die Börse.

USA – Industrieindex Philly Fed, März

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. März

USA – Frühindikatoren, Februar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.600/14.690 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.445/14.500/14.530 Punkte

Der DAX® pendelte im Tagesverlauf zwischen 14.550 und 14.600 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Gelingt der Ausbruch über 14.600 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.690 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 14.500 und 14.540 Punkten eine starke Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 09.03.2021– 17.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LSW 4,49 11.000 15.200 17.06.2021 DAX® Index HR2LT0 1,75 11.200 14.800 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 18.03.2014– 17.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

