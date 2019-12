Tagesausblick für 17.12.: DAX steigt über 13.400 Punkte. Flatex und Immoaktien im Blickpunkt!

Sechs Wochen lang scheiterte der DAX® immer wieder an der Marke von 13.335 Punkten. Heute gelang der Ausbruch. Ein möglicher Deal zwischen den USA und China sowie die Aussicht auf einen geregelten Brexit versetzten die Anleger in Kauflaune. Treibt eine Weihnachtsrallye den DAX® auf ein neues Allzeithoch? Viel fehlt nicht mehr. Der MDAX® ist bereits auf Rekordniveau und dem SDAX® fehlen auch nur noch wenige Punkte.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,27 Prozent. Gold und Silber traten auf der Stelle während Palladium einmal mehr kräftig zulegte und der 2.000 US-Dollarmarke immer näher kommt. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil schleicht weiter nach oben. Heute verbesserte sich der Ölpreis auf 65,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Daimler-Großaktionär BAIC plant die Beteiligung an den Stuttgartern auf rund 10 Prozent zu verdoppeln. Die Daimler-Aktie reagierte jedoch nur mit einem zaghaften Kursaufschlag. Die Deutsche Lufthansa muss möglicherweise um Steuerprivilegien fürchten. Die Aktionäre hat die Spekulation um eine mögliche Kerosinsteuer in Europa jedoch kalt gelassen. Die Aktie legte knapp zwei Prozent zu. ADO Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate planen einen gemeinsamen Immobilienriesen zu schmieden. ADO brach jedoch zweistellig ein. Evotec bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 21,10 und setzte sich an die MDAX®-Spitze. Flatex wirft ein Auge auf die holländische DeGiro. Die Aktie reagierte mit einem zweistelligen Kurszuwachs und treibt den Scale 30 Index mit Titeln aus der dritten Reihe auf ein neues Jahreshoch. Knorr Bremse profitierte unter anderem von einem Großauftrag. Scout24 stieg auf ein neues Allzeithoch nach dem Gespräche über den Verkauf des Autoportals Fortschritte machen.

Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht morgen Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im November.

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Oktober

USA – Industrieproduktion, November

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.400/13.560 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.200/13.300/13.360 Punkte

Der DAX® knackte kurz nach Handelsbeginn das Novemberhoch von 13.360 Punkten und zog auf 13.400 Punkte nach oben. Zwischen 13.300 und 13.400 Punkte findet der Index zunächst eine Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.560 Punkte. Die Bären sind aktuell in der Defensive. Unterhalb von 13.300 Punkten könnten sie kurzfristig wieder Morgenluft schnuppern.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6P27 2,21 8.600 13.600 19.03.2020 DAX® HX6VK5 5,91 8.800 14.000 19.03.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2019; 17:37 Uhr

