Tagesausblick für 17.11.: DAX erneut fester. Nordex und MTU Aero Engines stark gefragt

Eine Woche nach BioNTech/Pfizer meldete nun Moderna ebenfalls überraschend gute Ergebnisse zur Phase III des von ihnen entwickelten Coronaimpfstoffs. Nach dem Kursfeuerwerk der vergangenen Woche blieb zwar eine neue Rallye aus. Investoren blieben jedoch in Kauflaune und schoben den DAX® um rund 0,6 Prozent auf knapp 13.150 Punkte nach oben. Der EuroStoxx®50 verbesserte sich sogar um 1,1 Prozent auf 3.470 Punkte.

Am Anleihenmarkt zeigten sich zum Auftakt in die neue Woche zunächst kräftige Schwankungen. Im weiteren Handelsverlauf pendelten sich die Notierungen der Staatspapiere jedoch wieder im Bereich vom Freitagsschluss ein. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,55 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere setzte sich derweil bei 0,9 Prozent fest. Wenig Bewegung verzeichneten auch Gold und Silber. Anders sah es am Ölmarkt aus. Heute machten die Bullen wieder Druck. Dabei gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 43,80 US-Dollar. Die nächste Hürde liegt bei 45,80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokustestete heute die Widerstandsmarke bei EUR 46,50. Ein Ausbruch über das Level könnte einen mittelfristigen Trendwechsel einleiten.profitierte von einem Exklusivvertrag mit Air Serbia über die Instandhaltung, Reparatur und Überholung der Triebwerke.undwurden von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Heute kursierten wieder Spekulationen wonachim Dezember möglicherweise in den MDAX® aufsteigen könnte. Das Papier der Siemenstochter notierte heute deutlich fester.bestätigte die mittelfristigen Ziele. Die Aktie knackte heute das Septemberhoch. Immobilienaktien wieundzählten derweil erneut zu den Verlierern.

Aus Europa meldet morgen Zooplus und aus den USA Walmart Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Zudem lädt Richemont zur außerordentlichen Hauptversammlung.

USA – Industrieproduktion, Oktober

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.230/13.310/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.810/12.900/12.960 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und verbesserte sich im Tagesverlauf bis auf 13.280 Punkte. Am Nachmittag gab der Index jedoch einen Teil der Tagesgewinne wieder ab und pendelte sich im Bereich von 13.170 Punkten ein. Auf der Oberseite bleibt damit die Widerstandszone zwischen 13.230 und 13.310 Punkten bestehen. Unterstützung findet der DAX® bei 12.960/13.000 Punkten. Ein neuer Trend zeigt sich frühestens bei einem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,07 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 6,86 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 7,23 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 7,61 12.900 15.06.2021

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie. Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.11.2020; 17:32 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.11.2020; 17:33 Uhr

