Tagesausblick für 17.04.: DAX etwas fester. HelloFresh und Zalando gefragt!

Die EZB-Chefin Christine Lagarde bestätigte, dass die europäische Zentralbank zu weiteren Lockerungen bzw. einer Ausweitung des Aufkaufprogramms entschlossen ist, wenn es notwendig ist. Die Rückendeckung durch die EZB half den Aktienmärkten jedoch nur bis zum frühen Nachmittag. Schwache US-Daten drückten dann auf die Stimmung. So beantragten in der zurückliegenden Woche weitere 5,2 Millionen Amerikaner neu Arbeitslosenhilfe. Damit summieren sich die Neuanträge in vier Wochen auf rund 20 Millionen. Der viel beachtete Frühindikator Philly Index sank auf den niedrigsten Stand seit 1980. In der Folge gab der DAX® einen Teil der Tagesgewinne wieder ab und schloss bei 10.340 Punkten. Der EuroStoxx® 50 verbesserte sich im Tagesverlauf bei 2.820 Punkten. Die US-Märkte gaben in den ersten Handelsstunden etwas nach.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagnierte bei Minus 0,48 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,60 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.720 US-Dollar pro Feinunze. Beim Ölpreis deutet sich eine Stabilisierung an. Preis für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute bei 27,80 US-Dollar.

Die Deutsche Lufthansa streicht den Rumpfflugplan weiter zusammen. Die Aktie sackte um rund zwei Prozent ab und nimmt damit Kurs auf das jüngste Tief von EUR 7,90. Die Deutsche Post bestätigte erneut, dass das Paketgeschäft weiter boomt. Die Aktie stagnierte heute oberhalb der Marke von EUR 25. Drägerwerk erhöhte nach dem Auftragsboom die Prognosen. Gewinnmitnahmen drückten das Papier auf rund EUR 81. Die Aktie von HelloFresh markierte ein neues Allzeithoch. K+S bestätigte die Zahlung einer Dividende. Der MDAX®-Wert bleib wenig verändert. Infineon profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten TSMC. VW revidierte die Ziele für das laufende Jahr nach unten. Die Marktteilnehmer haben dies bereits erwartet. Die Aktie schloss sogar mit einem geringfügigen Aufschlag. Zalando verbuchte im ersten Quartal hohe Verluste. Dennoch war die Aktie des Online-Modehändlers heute wieder stark gefragt.

Morgen melden unter anderem Procter & Gamble und Rio Tinto Geschäftszahlen. Der Europäische Automobilverband veröffentlicht Daten zu den Pkw-Neuzulassungen.

China – BIP Q1

China – Industrieproduktion

Europa – Verbraucherpreise, März

USA – Frühindikatoren

Widerstandsmarken: 10.500/10.680/10.800/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.900/9.950/10.100/10.280 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer Bandbreite zwischen 10.250 und 10.400 Punkten und schloss in der oberen Hälfte der Range. Solange die Unterstützung bei 10.280 Punkten hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Allerdings werden viele Bullen warten bis die wichtige Hürde bei 10.500 Punkten überwunden ist. Kippt der DAX® hingegen unter 10.280 Punkte droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 10.100 bzw. 9.900 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B4K 3,60* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX® HX6B4V 2,37* 10.500 11.000 16.06.2020

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2020; 17:25 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B2N 4,51* 12.200 11.700 16.06.2020 DAX® HX6B2F 3,56* 11.500 11.000 16.06.2020

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.04.2020; 17:26 Uhr

