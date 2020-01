Tagesausblick für 16.1.: DAX wenig verändert. Gold, Biotech und Nordex im Fokus!

Der bevorstehende Handelsdeal zwischen den USA und China und die festere Wall Street löste in Europa keine Kaufeuphorie aus. Durchwachsene Zahlen von Goldman Sachs und schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland sorgten für Zurückhaltung. Erste Schätzungen für das deutsche BIP-Wachstum für 2019 lagen bei 0,6 Prozent. 2018 stieg das BIP in Deutschland noch um 1,5 Prozent. So schlossen der DAX® und EURO STOXX 50® jeweils rund 0,35 Prozent niedriger bei 13.410 beziehungsweise 3.760 Punkten. Gegen den Trend präsentierten sich der BANG-Index mit vier großen Goldminengesellschaften sowie der European Biotech Index mit deutlichen Zugewinnen.

Am Anleihenmarkt blieb es ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,20 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich uneinheitlich. Der Gold- und Silberpreis blieben stabil. Platin und Palladium legten hingegen kräftig zu. Platin knackte dabei die Marke von 1.000 US-Dollar pro Feinunze. Der Preis für ein Barrel Brent Crude notiert erneut etwas leichter und schloss bei 63,90 US-Dollar pro Barrel.

Unternehmen im Fokus

Bayer profitierte von positiven Analystenkommentaren und setzte sich damit im Bereich von EUR 75 fest. Daimler kippte unter die Unterstützungsmarke von EUR 48,50. Die Fusion der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobil US und Sprint steht vor der finalen Entscheidung. Heute halten die Streitparteien vor dem Gericht in New York ihre abschließenden Statements. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Metro meldete ein starkes Weihnachtsgeschäft und bestätigte die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20. Die Aktie präsentierte sich dennoch schwach und notiert im Bereich des Tiefs von 2019. Die Aktie des Triebwerkkomponentenherstellers MTU Aero Engines flog auf ein neues Allzeithoch. Nordex bekam durch einen starken Auftragseingang Auftrieb.

Morgen melden aus Europa Alstom, Beierdorf und PSA und aus den USA Morgan Stanley Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Der europäische Automobilverband ACEA meldet Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen.

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Dezember

USA – Einzelhandelsumsatz, Dezember

USA – Industrieindex Philly Fed, Januar

Widerstandsmarken: 13.430/13.540/13.596/13.810 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.070/13.270/13.370Punkte

Der DAX® gab im Tagesverlauf leicht nach und fiel dabei unter die Unterstützungsmarke von 13.430 Punkten. Die nächste Unterstützung findet der Index bei 13.370 Punkten (61,8%-Retracementlinie). Trotz der jüngsten leichten Kursverluste halten die Bullen stetig dagegen und bewahren den Index vor größeren Verlusten. Bei einer Erholung über 13.430/13.460 Punkte besteht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis 13.540 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 13.270 Punkten das Ruder übernehmen.

