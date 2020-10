Tagesausblick für 16.10.: DAX bricht ein. Autowerte im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Gewinne der zurückliegenden acht Handelstage sind nun ausradiert. Die steigende Zahl der Neuinfektionen schürt die Angst vor neuen coronabedingten Einschränkungen oder gar einem Lockdown in bestimmten Regionen. Die deutlich gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und Aussagen von US-Finanzminister Mnuchin, wonach ein neues Konjunkturprogramm noch vor der Wahl verabschiedet wird, unwahrscheinlich ist, verunsicherte zusätzlich. Der DAX® tauchte zeitweise über drei Prozent nach unten und schloss mit einem Verlust von 2,5 Prozent bei 12.700 Punkten und der EuroStoxx®50 bei rund 3.180 Punkten. Morgen stehen einige Wirtschaftsdaten aber keine Unternehmensdaten zur Veröffentlichung an.

Am Anleihenmarkt ging die Rally weiter. Die Renditen legten somit erneut den Rückwärtsgang ein. So gab die Rendite für 10jährige Bundesanleihen 5 Punkte auf -0,62 Prozent nach und sank unter das Apriltief. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere verlor drei Punkte auf 0,71 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich leichter. Der Goldpreis sank leicht unter die Marke von 1.900 US-Dollar. Silber verlor über zwei Prozent auf 23,80 US-Dollar. Öl setzte derweil den seit Anfang September gebildeten Seitwärtstrend zwischen 39 und 43,50 US-Dollar fort. Heute gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil die gestrigen Gewinne wieder ab und sank auf 42,20 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Drägerwerk meldete einen Anstieg von Umsatz und Gewinn für das abgelaufene Quartal. Die Nachricht kam zunächst gut an und beflügelte die Aktie. Im Abwärtssog des Gesamtmarkts bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab. So schloss das im SDAX® notierte Unternehmen wenige verändert. Hochtief meldete coronabedingt einen Gewinnrückgang im dritten Quartal. Der Anteilsschein büßte daraufhin mehr als drei Prozent ein. ElringKlinger und Airbus wollen künftig gemeinsam Brennstoffzellen entwickeln. Airbus hatte kürzlich angekündigt, bis 2035 ein Flugzeug mit einem mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenantrieb bauen zu wollen. Die Aktie von ElringKlinger legte daraufhin zweistellig zu. Airbus setzte derweil den Sinkflug fort. Das Management von Metro empfiehlt die Ablehnung des Übernahmeangebots des Großaktionärs Kretinskys. Der MDAX®-Wert blieb im Tagesverlauf stabil. Zu den schwächsten Branchen zählten heute der Automobilsektor sowie Öl- und Gassektor.

Morgen wird der europäische Automobilverband Daten zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa veröffentlichen. Damit rücken die Aktien von BMW, Daimler, Peugeot, Renault und VW in den Fokus. In der Berichtssaison ist morgen Pause ehe kommende Woche die Zahlenflut – u.a. mit Daimler, IBM, Netflix und Tesla – langsam in Fahrt kommt.

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, August

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, September

USA – Einzelhandelsumsatz, September

USA – Industrieproduktion, September

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 12.730/12.800/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.510/12.630 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten stabilisierte sich am Nachmittag im Bereich von 12.650 Punkten ehe er sich zum Handelsschluss auf 12.700 Punkte erholte. Oberhalb von 12.730 Punkten könnten sich zaghafte Käufe zeigen. Oberhalb von 12.800 Punkten könnten sie stärker ausfallen. Der Trend ist zunächst abwärtsgerichtet. Unterhalb von 12.630 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR1JQ4 4,27 11.200 14000 21.01.2021 DAX® HR03N7 5,80 12.000 15.100 17.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.10.2020; 17:39 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

