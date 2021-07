Tagesausblick für 16.07.: US-Daten drücken den DAX. Auto- und Windanlagenbauer im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Schaukelbörse geht weiter. Nachdem der DAX® in den zurückliegenden drei Handelstagen vergeblich versuchte, die Marke von 15.800 Punkten signifikant zu überwinden, nahmen die Bären gestern das Zepter in die Hand und drückten die Notierungen nach unten. Die Vorlage dafür lieferten schwache US-Konjunkturdaten. So sank der Philly Index unerwartet stark und die US-Industrieproduktion konnte die Erwartungen ebenfalls nicht erfüllen. Zum Handelsschluss verbuchte der DAX ein Minus von rund einem Prozent auf 15.625 Punkte.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

Die Unsicherheit an den Aktienmärkten drückte am Anleihemarkt auf die Renditen. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,32 Prozent. Gold setzte sich im Bereich des 1-Monathochs fest. Das Aufwärtsmomentum ist jedoch zunächst dahin. Das gilt auch für den Ölpreis. Zwar rechnet die OPEC mit einem Anstieg der Ölnachfrage auf das Vorkrisenniveau im Laufe des kommenden Jahres. Die sich abzeichnende Lösung im Ölkonflikt zwischen Saudi Arabien und den Emiraten, sorgte hingegen weiter für eine Entspannung am Ölmarkt.

Unternehmen im Fokus

Daimler meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal. Demnach fuhr der Autobauer einen höheren Gewinn ein als von Analysten zunächst erwartet. Die Aktie legte dennoch den Rückwärtsgang ein. Das Management von Gerresheimer hat den Kurssturz der Aktie zum Kauf eigener Aktien genutzt. Dies sorgte für eine Stabilisierung der Aktie. MorphoSys schloss die Übernahme von Constellation Pharmaceuticals ab. Der Kurs des Biotechkonzerns hat sich seit dem Allzeithoch Anfang 2020 mehr als halbiert. Die Bundesnetzagentur plant die Renditen der Strom- und Gasnetzbetreiber zu kürzen. Die Entscheidung sorgte bei E.On für Erleichterung. Siemens Energy revidierte nach schwachen Zahlen der Tochter Siemens Gamesa die Prognose für das Gesamtjahr nach unten. Damit sackte nicht nur die Aktie des DAX®-Konzerns sondern auch von Nordex deutlich ab. ThyssenKrupp kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck und droht nun unter die Unterstützungsmarke von EUR 8,20 zu fallen.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten gestern der Solactive® BRIC E-Commerce Index mit den größten Onlinehändlern aus Brasilien, Russland, Indien und China sowie der Nord Fishfarmers Index.

Aus Europa stehen heute die Daten von Burberry, Ericsson und Richemont zur Veröffentlichung an. Der europäische Automobilverband ACEA meldet heute Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken die Aktien von BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni endgültig

Europa – Euro-Zone – Handelsbilanz Eurostat, Mai

USA – Einzelhandelsumsatz, Juni

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juli vorläufig

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.620/15.660/15.700/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.510/15.560 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und verlor im Tagesverlauf weiter bis auf 15.600 Punkte. Erste Anzeichen für eine Trendwende zeigen sich frühestens oberhalb der 10-Stunden-Durchschnittslinie bei 15.660 Punkten. Bis dahin muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.560 oder gar 15.510 Punkte gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 24.06.2021– 15.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 5,35 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 6,95 11.000 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 16.07.2014– 15.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 16.07.: US-Daten drücken den DAX. Auto- und Windanlagenbauer im Blickpunkt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).