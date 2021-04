Tagesausblick für 16.04.: DAX schleicht aufwärts. Immobilienaktien im Blickpunkt!

Gute Geschäftszahlen aus den USA, überraschend starke US-Wirtschaftsdaten und ein deutlicher Renditerückgang in den USA nahmen Anleger zum Anlass heute Positionen auf- beziehungsweise auszubauen. Für US-Indizes reichte es gar für neue Rekorde. Der DAX® schloss mit 15.260 Punkten nur wenige Punkte unter dem Allzeithoch. Die Berichtssaison wird auch in den nächsten Tagen im Fokus der Investoren stehen und die Richtung weisen.

Der US-Einzelhandel steigerte seine Umsätze im März nach einem schwachen Vormonat deutlich und die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr fielen. Trotz der guten Wirtschaftsdaten gaben die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen heute mehrheitlich nach. So sank die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere unter die Marke von 1,6 Prozent. Der Renditerückgang gab den Edelmetallen heute Schwung nach oben. Der Goldpreis stieg auf 1.765 US-Dollar und Silber auf knapp 26 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt kehrte nach dem gestrigen Kurssprung heute Ruhe ein. So pendelte der Preis für ein Barrel Brent Trude Oil im Bereich von 66,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

CureVac plant für Q2 die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs zu beantragen. Die Aktie legte heute deutlich zu. Drägerwerk gab heute Eckdaten zum abgelaufenen Quartal bekannt und zeigte sich für das laufende Jahr optimistisch. Anleger quittierten diese Meldung mit einem kräftigen Kursplus. Nordex verbuchte im ersten Quartal weniger neue Aufträge. Nach dem Kursrückgang seit Monatsbeginn pendelte sich das Papier heute im Bereich von EUR 24,50 ein. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietdeckel gekippt. Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Grand City stiegen daraufhin kräftig an. Apple lädt am 20. April zur nächsten Keynote.

Heute waren Gesundheitswerte stark gefragt. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Global Anti Virus Index und der European Biotech Index.

In den USA legt morgen unter anderem Morgan Stanley Daten für Q1 2021 vor. Covestro, Henkel und Vonovia laden zur virtuellen Hauptversammlung. Der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken BMW, Daimler, Renault und VW in den Fokus der Investoren.

China – Industrieproduktion

China – BIP, Q1

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone

Europa – Handelsbilanz Euro-Zone

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.240/15.300/15.410 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.150/15.200 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach oben und hangelte sich im Tagesverlauf bis 15.260 Punkte nach oben und schloss damit im Bereich des Tageshochs. Zwischen 15.280 und 15.300 Punkten findet der Index weiterhin eine Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über diese Range besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 15.410 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 15.145 Punkten gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR3FHD 2,76 11.100 15.500 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 3,99 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 30.03.2021– 15.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 14.04.2014– 15.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

