Tagesausblick für 15.02.: DAX bricht ein. Gold und Öl glänzen!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich tiefrot in die neue Woche. Die zunehmende Eskalation im Ukrainekonflikt verunsicherte die Investoren und drückte zahlreiche Indizes zeitweise auf mehrmonatige Tiefststände. Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt zudem der Anleihemarkt. Zwar werden heute zahlreiche Wirtschaftsdaten erwartet. Gleichwohl dürften die Blicke in den kommenden Tagen weiterhin auf die Renditeentwicklungen an den Anleihemärkten sowie den Ukrainekonflikt gerichtet bleiben. Weiterhin hohe Schwankungen sind somit nicht auszuschließen.

Die Kursrückschläge an den Aktienmärkte sorgten für eine gewisse Entspannung am Anleihemarkt. Allerdings liegen die Renditen europäischer und US-Amerikanischer Staatspapiere weiterhin auf relativ hohem Niveau. Heute werden aus den USA die Erzeugerpreise gemeldet, die möglicherweise für Bewegung an den Rentenmärkten sorgen könnten. Die politischen Spannungen und die Inflationssorgen stützten auch die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis setzte sich im Bereich von 1.870 US-Dollar fest und der Silberpreis kratzte an der Marke von 24 US-Dollar pro Feinunze. Derweil rückt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil der 100 US-Dollar-Marke immer näher.

Unternehmen im Fokus

Unternehmensmeldungen traten gestern zumeist in den Hintergrund. Dennoch schafften die Aktien von Delivery Hero und Deutsche Börse ein Tagesplus. Zu den größten Tagesverlierern zählten derweil die Aktien von BASF, Deutsche Bank, RWE und VW.

Zu den wenigen Indizes mit positiven Vorzeichen zählte gestern der Global eSports & Gaming Index. Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen II Index sowie der Medical Cannabis Index demonstrierte angesichts nur geringer Verluste relative Stärke.

Heute melden unter anderem Airbnb und Glencore Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Siemens Healthineers lädt zur Hauptversammlung.

Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Dezember und Jahr 2021

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa – BIP Euro-Zone Q4, erste Schätzung

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Dezember NSA

USA – Erzeugerpreise, Januar

USA – Empire State Index, Februar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.150/15.300/15.480/15.540/15.700/ Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/14.950/15.100 Punkte

Bereits zur Handelseröffnung tauchte der DAX® deutlich ab und sank im weiteren Verlauf auf 14.845 Punkte. Dort fassten sich die Bullen an Herz und schoben den Leitindex wieder nach oben. Im Bereich von 15.150 Punkten ging Ihnen allerdings die Puste aus. Gelingt es dieses Level zu überwinden, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.400 Punkte. Die Lage dürfte jedoch labil bleiben. Weitere Rücksetzer auf 14.840 Punkte sind nicht auszuschließen.

Betrachtungszeitraum: 18.11.2021–14.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 15.02.2015– 14.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

