Tagesausblick für 15.01.: DAX fester. Airbus und MTU heben ab!

Die Standardwerteindizes traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Morgen läuten US-Banken die Berichtssaison ein. Möglicherweise können sie den Märkten signifikante Impulse geben. Branchenindizes wie den Solactive© Deutscher Maschinenbau sowie dem Stoxx© 600 Automotive Index fielen derweil durch überdurchschnittliche Kurszuwächse auf.

Die Renditen gaben mehrheitlich etwas nach. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,553 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich die Investoren weiterhin zurückhaltend. Gold und Silber pendelten heute im Bereich der gestrigen Range. Rückläufige Ölimporte in China dämpften heute die Stimmung am Ölmarkt. So sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude um rund ein Prozent auf 55,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie der Deutschen Bank stieg wieder über die Marke von 10 Euro – dem höchsten Stand seit Februar 2020. BMW und Deutsche Post profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. RWE baut vier neue Onshore-Windparks in Frankreich und Polen. Die Aktie schloss heute leicht im Plus. Bei den Flugzeugbauern keimte heute wieder Optimismus auf. Sowohl Airbus als auch MTU Aero Engines hoben heute ab. Hoch im Kurs standen zudem Corona-gescholtene Titel wie Deutsche Lufthansa und Hugo Boss sowie VW. Bei Technologieunternehmen wie Infineon zeigten sich derweil Gewinnmitnahmen.

Renault-Chef Luca De Meo stellte seinen Strategieplan vor. Darin betonte er, dass künftig stärker auf Rendite statt auf Umsatz geachtet werde. Vor diesem Hintergrund wird das Sparprogramm bis 2025 verlängert und ausgeweitet sowie die Produktionskapazitäten erheblich reduziert.

Citigroup und JP Morgan Chase läuten morgen die Berichtssaison für 2020 ein.

Europa – Handelsbilanz

Frankreich – Verbraucherpreise

USA – Empire State Index

USA – Einzelhandelsumsatz

USA – Industrieproduktion

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 14.000/14.100/14.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.780/13.840/13.900 Punkte

Nach einem starken Auftakt verließ die Bullen der Mut. So fiel der DAX® zur Mittagszeit wieder unter die Marke von 14.000 Punkte auf zeitweise 13.950 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Index vom Tagestief etwas distanzieren. Die Widerstandsmarke bei 14.000 Punkten bleibt jedoch zunächst weiter bestehen. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.100 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 13.840 und 13.900 Punkten eine Unterstützungszone.

