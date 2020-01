Tagesausblick für 14.1.: DAX startet leichter in die Woche. Varta, Beyond Meat und MorphoSys im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte in Europa starteten mehrheitlich mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche. Nach dem Kurssprung der vergangenen Woche haben sich viele Anleger heute zurückgehalten und warten auf neue Impulse. Morgen wird die Berichtssaison in den USA mit Zahlen von Citigroup und JP Morgen eingeläutet. Im Wochenverlauf werden weitere Unternehmen ihre Daten vorlegen. Möglicherweise geben sie Impulse. Der DAX® bleibt mit aktuell rund 13.430 Punkten in Reichweite des Allzeithochs. Der EuroStoxx® 50 schloss rund 0,36 Prozent leichter bei 3.775 Punkten. Die US-Barometer legten zum Wochenstart hingegen leicht zu.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen zum Wochenauftakt weiter an. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,194 Prozent. Die Edelmetalle bewegten sich kaum von der Stelle. Der Goldpreis pendelte im Bereich von 1.550 US-Dollar pro Feinunze. Öl gab weiter nach. Der Preis für ein Barrel Brent Crude sank auf USD 64,30.

Unternehmen im Fokus

Airbus lieferte 2019 deutlich mehr Flugzeuge aus als der US-Konkurrent Boeing. Die Aktie pendelte sich heute im Bereich des Allzeithochs ein. Aixtron und Dialog Semiconductor profitierten von der weiterhin guten Stimmung im Halbleitersektor. MorphoSys schloss für den Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR 202) eine Kooperation mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte. Die Aktie zog vorbörslich auf EUR 152. Im Tagesverlauf gab das Papier jedoch die Gewinne wieder ab und tauchte sogar tief ins Minus. Südzucker bekam von guten Zahlen der Tochter CropEnergies Rückenwind. ThyssenKrupp und Salzgitter sondieren Medienberichten zufolge Möglichkeiten einer Stahlfusion. Hoch im Kurs standen heute zudem Immobilienaktien wie Alstria Office, Instone und TAG Immobilien. Beide Aktien legten daraufhin leicht zu. Varta setzte derweil zum Wochenauftakt die Talfahrt fort.

Beyond Meat legte heute in den ersten Handelsstunden weitere zehn Prozent zu. Damit summieren sich die Gewinne in den zurückliegenden fünf Handelstagen auf rund 40 Prozent. Auftrieb gaben dem Fleischersatzhersteller vor allem Spekulationen auf eine Ausweitung der Kooperationen auf weitere Restaurantketten. McDonalds erklärte kürzlich, die Burger von Beyond Meat in weiteren Filialen in Kanada zu testen. Tesla überfährt die 500 US-Dollarmarke.

Morgen melden Hella, Lindt & Sprüngli sowie Südzucker sowie aus den USA Citigroup und JP Morgan.

USA – Verbraucherpreise, Dezember

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.596/13.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.070/13.300/13.360/13.430 Punkte

Der DAX® gab heute im Tagesverlauf leicht nach und fing sich im Bereich der Unterstützungsmarke von 13.430 Punkten. Kippt der Index unter das Level droht ein Rücksetzer bis 13.360 und im weiteren Verlauf bis 13.200 Punkte. Die Bullen zeigen jedoch noch keine signifikante Schwäche. Oberhalb von 13.500 Punkten sind die Blicke wieder auf das Allzeithoch gerichtet.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6VK6 6,52 9.000 14.000 19.03.2020 DAX® HX773Q 8,15 9.400 14.200 19.03.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

