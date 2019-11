Tagesausblick für 14.11.: DAX pausiert. Bilanzdaten und Powellrede im Fokus!

Die Marktteilnehmer reagierten etwas verunsichert auf die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik. Demnach schloss er neue Strafzölle nicht aus, wenn ein geplantes Abkommen mit China scheitert. Die Tonlage war dennoch sanfter als noch vor einigen Monaten. So hielten sich auch die Verluste an den Aktienmärkten in Grenzen. Der DAX® verlor rund 0,4 Prozent auf 13.225 Punkte und der EuroStoxx® 50 auf 3.700 Punkte. Unter den Branchenindizes demonstrierten der Solactive Silver Miners und der BANG-Index mit vier großen Goldminengesellschaften Stärke.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen mehrheitlich nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank auf minus 0,30 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf1,88 Prozent. Die Notierungen der Edelmetalle haben sich stabilisiert. Der Goldpreis erholte sich dabei auf 1.465 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis pendelte weiter in einer engen Range. Der Euro/US-Dollar setzte den Abwärtstrend der vergangenen Tage fort und setzte bei 1,10 US-Dollar auf.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Bayer zeigte sich nach einem Medienbeitrag zum Glyphosat-Vergleich uneinheitlich. RWE präsentierte sich im Vorfeld der Quartalszahlen fester. In der zweiten Reihe fielen vor allem Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Instone Real Estate, TLG Immobilien und Patrizia mit deutlichen Kursgewinnen auf. Bilfinger schrieb zwar im abgelaufenen Quartal wieder einen Gewinn. Die Renditeziele wurden jedoch nach hinten geschoben und der Auftragsbestand gab nach. Anleger nutzten die Meldung für Gewinnmitnahmen und drückten die Aktie damit deutlich nach unten. Leoni meldete erneut rote Zahlen. Die Aktie tauchte daraufhin über acht Prozent ab. Schwache Geschäftszahlen von ABN Amro drückten den gesamten Finanzsektor merklich nach unten.

In den USA zeigt sich Apple weiterhin stark und markiert ein neues Allzeithoch. Tesla plant den Bau einer Gigafabrik in Berlin. Ab 2021 sollen die erste Fahrzeuge vom Band rollen. Die Aktie schraubte sich daraufhin auf ein neues Jahreshoch.

Morgen legen unter anderem Adler Real Estate, Applied Materials, Aumann, Borussia Dortmund, Cancom, Hapag Lloyd, Henkel, K+S, Merck KGaA, RWE und WalMart Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal vor. Daimler lädt zum Kapitalmarkttag. Darin wird der Konzernlenker sein Sparprogramm vorstellen.

Japan – BIP Q3

China – Industrieproduktion, Oktober

Deutschland – BIP Q3

Europa – BIP Euro-Zone Q3, vorläufige erste Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9.November

USA – Erzeugerpreise, Oktober

USA – FED-Chef Powell bezeugt vor dem House Budget Committee über den wirtschaftlichen Ausblick

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.290/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.900/12.970/13.090/13.170/13.200 Punkte

Der DAX® blieb weiterhin in dem kurzfristigen Seitwärtstrend zwischen 13.170 und 13.290 Punkte. Gelingt der Sprung über 13.290 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.450 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 13.120 und 13.170 Punkte. Die Stimmung dürfte frühestens unterhalb dieses Levels drehen. Allerdings könnte in diesem Fall eine Konsolidierung bis 13.000 Punkte folgen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6P27 3,17 8.600 13.600 19.03.2020 DAX® HX6VK5 6,03 8.800 14.000 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2019; 17:38 Uhr

