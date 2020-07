Tagesausblick für 14.07.: DAX legt weiter zu. Stahl- und Techaktien gefragt!

Die Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Nachdem Hiobsbotschaften zum abgelaufenen Quartal bisher weitgehend ausblieben, macht sich allmählich eine gewisse Vorfreude auf die Berichtssaison breit. Angesichts der jüngsten Rally erscheint jedoch vieles schon eingepreist. Große Sprünge bleiben somit – zumindest auf Indexebene – aus. Dennoch verbesserte sich der DAX® um rund 1,1 Prozent auf 12.780 Punkte. Der EuroStoxx 50 stieg gar um 1,6 Prozent auf 3.350 Punkte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen zum Wochenauftakt mehrheitlich zu. So stieg die Rendite für 10jährige Bundesanleihen auf -0,40 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,65 Prozent. Die Edelmetalle legten weiter zu. Der Goldpreise setzte sich oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Silberpreis stieg über die Marke von 19 US-Dollar und Palladium über 2.000 US-Dollar. Am Ölmarkt blieb es erneut ruhig. So stagnierte der Preis für ein Barrel Brent Crude im Bereich von 43 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus bekam von einer Reihe von positiven Analystenkommentaren Unterstützung. Der Chemieriese BASF profitierte weiterhin von der guten Stimmung nach den guten Eckdaten für das zweite Quartal. Infineon markierte ein neues Jahreshoch. K+S hält trotz Corona am Zeitplan für den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts fest. K+S-Konzernchef Burkhard Lohr erklärte kürzlich, dass hohes Interesse besteht. “Unser Ziel ist es, noch im Kalenderjahr 2020 zu einer schriftlichen Verkaufsvereinbarung zu kommen. Mit einem Abschluss der Transaktion und einer Kaufpreiszahlung sollte aber nicht vor 2021 gerechnet werden,” sagte Lohr. Heute führte die Aktie die MDAX®-Liste an. Ebenfalls stark zeigten sich heute die Stahlwerte Klöckner, Salzgitter und ThyssenKrupp. Dabei beflügelten Meldungen wonach die Stahlproduktion in China steigt.

In den USA legte die Aktie von Tesla in den ersten Handelsstunden erneut zweistellig. Apple kratzt bereits an der 400 US-Dollar-Marke.

Citi, Gerresheimer und JP Morgan veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Zudem lädt Continental zur Hauptversammlung.

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen

Europa – Industrieproduktion

USA – Verbraucherpreise

Widerstandsmarken: 12.790/12.930/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.530/12.650/12.700/ Punkte

Der DAX® knackte die Hürde bei 12.700 Punkten und setzte sich zum Handelsschluss bei 12.800 Punkten fest. Gelingt der Ausbruch über dieses Level hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 12.930 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 12.650 und 12.700 Punkten.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22QZ 3,40 11.000 13.700 17.09.2020 DAX® HZ22NB 5,54 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.07.2020; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

