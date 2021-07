Tagesausblick für 14.07.: DAX hält Rekordniveau. Bankaktien im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienmärkte traten gestern mehrheitlich auf der Stelle. Die veröffentlichten Unternehmensdaten fielen zwar überraschend gut aus. Dies vermochten jedoch keine signifikanten Impulse zu setzen. Gleichwohl steht die Bilanzsaison erst noch am Anfang. In der kommenden Woche gewinnt der Datenreigen deutlich an Fahrt.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

In den USA fielen die Inflationszahlen für Juni höher aus als erwartet. Nach einem kurzfristigen Anstieg der Renditen beruhigte sich die Lage allerdings wieder und die Renditen langfristiger Staatsanleihen pendelten sich wieder im Bereich des Vortags ein. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu beobachten. Einzig Gold deutet einen Zug nach oben an. Der Zugewinn von gerade einmal 6,30 US-Dollar fiel jedoch sehr bescheiden aus. Die Energieagentur IEA warnte gestern erneut vor eine Ölknappheit, wenn die OPEC+ Staaten ihre Fördermenge nicht erhöhten. Die Bündnisstaaten verhandeln derzeit über die Fördermenge ab August. Der Euro/US-Dollar-Kurs blieb weiterhin in der 1,179/1,87-Range gefangen. Signifikante Bewegungen sind frühestens bei einem Ausbruch aus der Bandbreite zu erwarten.

Unternehmen im Fokus

Gute Ergebnisse von JP Morgan und Goldman Sachs prallten an den Anteilsscheinen von Commerzbank und Deutsche Bank ab. Die beiden Finanztitel litten vielmehr unter dem Renditerückgang am Anleihemarkt. Gerresheimer konnte die hohen Erwartungen der Experten im zweiten Quartal zwar übertreffen. Dennoch kam die im MDAX® notierte Aktie gehörig unter Druck. Hugo Boss und Teamviewer profitierten von positiven Analystenkommentaren. SGL Carbon legte nach einem positiven Ausblick zweistellig zu. VW stellte gestern die neue Konzernstrategie vor. Der Fokus auf E-Mobilität war dabei keine große Überraschung. Trotz hoher Investitionen erhöhten die Wolfsburger allerdings ihr Ziel für die Umsatzrendite. Dies sorgten zwar nicht für Freudensprünge am Aktienmarkt, aber die Aktie ist im Vorfeld der Veranstaltung bereits knapp zehn Prozent gestiegen.

Zu den stärksten Strategie- und Branchenindizes zählten der BAT Index sowie der Stoxx® Europe 600 Telecom Index.

In den USA veröffentlichen heute unter anderem Bank of America, Citigroup und Wells Fargo Zahlen zu Q2.

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

USA – Fed veröffentlicht Beige-Book

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.250 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.410/15.500/15.640/15.780 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range zwischen 15.750 und 15.800 Punkten. Die Bullen haben scheinbar alles in Griff und neue Allzeithochs erscheinen durchaus denkbar. Größere Rücksetzer zeichnen sich frühestens unterhalb von 15.700 Punkten ab.

Betrachtungszeitraum: 11.06.2021– 13.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 4,16 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 5,95 11.000 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 14.07.2014– 13.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 14.07.: DAX hält Rekordniveau. Bankaktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).