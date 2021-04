Tagesausblick für 14.04.: Nebenwerte hängen Blue-Chips ab. Berichtssaison startet!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute spielte die Musik vor allem in der zweiten Reihe. Nebenwerteindizes wie der MDAX® und SDAX® legten deutlich zu während Standardwerteindizes wie der DAX® und EuroStoxx®50 weiter seitwärts marschierten. Zwar legten Chinas Exporte in Q1 kräftig zu. Der deutsche ZEW-Konjunkturindex gab hingegen überraschend nach und hinterließ damit ein zwiespältiges Bild. Morgen startet die Berichtssaison in den USA. In den kommenden Handelstagen könnten DAX® & Co also neue Impulse bekommen.

Die US-Verbraucherpreise sind zwar etwas stärker gestiegen als von vielen Experten erwartet. Am Anleihemarkt hinterließ die Nachricht dennoch keine Spuren. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen stagnierte somit mehrheitlich auf Vortagesniveau. Bei den Edelmetallen zeigten sich derweil wieder Pluszeichen. Dabei stieg der Goldpreis über 1.740 US-Dollar und der Silberpreis kratzte zeitweise an der Marke von 25,50 US-Dollar. Gute Handelsdaten aus China stützten heute den Ölpreis. Zudem erhöhte die OPEC die Prognose für die Ölnachfrage. Das reichte, um die Notierung für ein Barrel Brent Trude Öl über die Widerstandsmarke von 63,40 US-Dollar zu hieven. Viel weiter ging es jedoch nicht.

Unternehmen im Fokus

Dermapharm erwartet für 2021 einen deutlichen Umsatzanstieg und erhöht die Dividende. Die Deutsche Telekom setzte die Talfahrt fort und sackte zeitweise auf Euro 16. Evotec meldete eine weitere Forschungskooperation mit Bristol Myers. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Hugo Boss plant den Ausbau des Online-Handels. Die Aktie von Leoni wurde durch die Aufstockung des Pierer-Konzerns beflügelt. Teamviewer stieg über die 10-Tage-Durchschnittslinie. Varta zeigte heute einen starken Rebound und distanzierte sich von der 120-Euro-Marke.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählte heute der European Biotech Index, der die größten börsennotierten europäischen Biotechnologieunternehmen umfasst.

Hella und TomTom legen morgen Geschäftszahlen vor. Mit Goldman Sachs, JP Morgan und Wells Fargo startete in den USA die Berichtssaison für Q1 2021. Airbus und Lenzing laden zur virtuellen Hauptversammlung

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone,

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.300/15.410 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.000/15.150/15.200 Punkte

Nach einer freundlichen Eröffnung pendelte der DAX® heute zwischen 15.220 und 15.270 Punkten. Damit änderte sich das charttechnische Bild gegenüber gestern kaum. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 15.280 und 15.300 Punkten eine Widerstandszone. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.410 Punkte. Rücksetzer auf 15.200 beziehungsweise 15.150 Punkte wurden zuletzt als Einstiegsgelegenheit betrachtet. Die Stimmung dreht frühestens, wenn der Index unter 15.150 Punkte sinkt.

Betrachtungszeitraum: 31.03.2021– 13.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR3FHD 2,95 11.100 15.500 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,13 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 14.04.2014– 13.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

