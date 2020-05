Tagesausblick für 13.5.: DAX lustlos. ProSieben und ThyssenKrupp im Blickpunkt!

An den Aktienmärkten war heute wenig Bewegung drin. Die Quartalssaison neigt sich dem Ende und sorgt nur vereinzelt für entscheidende Impulse. So pendelten DAX® & Co heute weitgehend in einer engen Range um den gestrigen Schlusskurs. Zum Handelsschluss notierte der DAX® 14 Punkte höher bei 10.840 Punkten. Gegen den Trend zulegen, konnten derweil Nischenindizes wie der Deutsche Aufsteiger Index, der von der anhaltenden Stärke von HelloFresh und der Kursrally von LPKF profitierte.

Am Anleihemarkt legten die Renditen leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verbesserte sich auf Minus 0,50 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,70 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich Gold und Platin etwas fester. Palladium und Silber gaben derweil ab. Der Energieminister von Saudi Arabien kündigte eine Drosselung der Ölproduktion an. Der Preis für Öl blieb heute dennoch stabil. Das Barrel Brent Crude Oil notiert weiter im Bereich von 30 US-Dollar.

Die Aktie der Deutschen Post kann trotz Gewinneinbruch heute deutlich zulegen und kratzt nun an der Widerstandsmarke von EUR 28. E.On profitierte vom Gewinnanstieg nach der Innogy-Übernahme. Gefragt waren heute zudem Automobilzulieferer wie Leoni und Schaeffler. ProSiebenSat.1 hat einen neuen (alten) Großaktionär. KKR war bereits von 2006 bis 2014 Großaktionär des Medienkonzerns. Der Einstieg des Finanzinvestors schürte heute neue Übernahmespekulationen. So verbesserte sich die Aktie um 13 Prozent auf EUR 11. Teamviewer erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr und legte weiter zu. ThyssenKrupp befürchtet derweil einen Milliarden-Verlust im laufenden Quartal. Die Aktie brach zeitweise auf EUR 4 ein. Kommende Woche wird Konzernchefin Martina Merz ihre künftige Strategie mit dem Aufsichtsrat diskutieren. Wirecard ist ins Visier der Finanzaufsicht geraten. Die Aktie war heute erneut Schlusslicht im DAX®.

In den USA zählten Apple und Tesla in den ersten Handelsstunden der neuen Woche zu den größten Gewinnern. Apple ist nur noch wenige Dollar vom Allzeithoch entfernt.

Morgen melden unter anderem 1×1 Drillisch, Commerzbank, Deutsche Wohnen, Jenoptik, Leoni, SAF Holland, Salzgitter, Sixt und United Internet (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. ADVA Optical, Commerzbank, CompuGroup, Lanxess und TUI laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, März

USA – Fed-Chef Powell spricht in einem Webcast des Peterson Institute for International Economics

Widerstandsmarken: 10.840/10.900/11.000/11.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.610/10.690/10.750/10.770/10.824 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 10.780 und 10.880 Punkten. Kurzfristig befindet sich der Index in einem Dreieck. Auf der Oberseite findet der DAX® bei 10.840/10.900 Punkten Widerstände. Auf der Unterseite hat der Index bei rund 10.770 Punkten eine gute Unterstützung. Eine signifikante Bewegung nach oben oder unten findet frühestens bei einem Ausbruch aus der Range 10.700/10.900 Punkte statt.

