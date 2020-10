Tagesausblick für 13.10.: DAX erneut fester. Apple und Bankaktien im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienindizes bewegten sich heute bei relativ geringem Handelsvolumen weiter aufwärts. Viele Investoren hielten sich angesichts des verkürzten Handelstages in den USA und der bevorstehenden Berichtssaison jedoch zurück. So schloss der DAX® rund 0,5 Prozent höher bei 13.125 Punkten und der der EuroStoxx®50 0,7 Prozent im Plus bei 3.295 Punkten. Morgen eröffnen die US-Banken die Bilanzsaison. Sie könnten den Märkten signifikante Impulse geben.

Am Anleihemarkt war heute zum Wochenauftakt wenig Bewegung. So schloss die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei -0,537 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,78 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Gold verteidigte die Marke von 1.920 US-Dollar und Silber das Level von 25 US-Dollar. Der Ölpreis deutete am Freitag einen Rücksetzer an. Heute hat sich das Signal bestätigt. So verlor die Notierung ein Barrel Brent Crude 2,7 Prozent auf 41,70 US-Dollar. Damit setzte sich der Seitwärtstrend zwischen 39,30 und 43,70 US-Dollar fort.

Unternehmen im Fokus

Die Regierung von Neuseelands sicherte sich die Lieferung von 1,5 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Allianz und Daimler profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die nächste Übernahme im Halbleitersektor stimulierte den gesamten Sektor. Infineon verbesserte sich auf EUR 27,85 und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2001. Shop Apotheke bügelte die Vorwochenverluste wieder aus und nimmt Kurs auf das Allzeithoch. Zalando markierte ein neues Allzeithoch. Der jüngste Hackerangriff hat die Aktie von Software AG heute weiter unter Druck gesetzt. Damit kippte das Papier deutlich unter die Marke von EUR 40. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Solactive® Deutscher Maschinenbau Index

Morgen kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Aus Deutschland meldet Gerresheimer Zahlen zum abgelaufenen Quartal. In den USA berichten morgen unter anderem Citigroup, Johnson & Johnson und JP Morgen über das zurückliegende Quartal. Von Fraport kommen Verkehrszahlen. Apple wird morgen unter anderem das neue iPhone vorstellen.

Widerstandsmarken: 13.145/13.250/13.320 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.960/13.015/13.080 Punkte

Der DAX® startete freundlich in die neue Woche schloss im Bereich des Tageshochs bei 13.140 Punkten. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.250 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 12.960 und 13.080 Punkten eine breite Unterstützungszone. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Range das Zepter in die Hand nehmen.

