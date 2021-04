Tagesausblick für 13.04.: DAX tritt auf der Stelle. Autobauer und Post gefragt!

An den Aktienmärkten gab es heute wenig Bewegung. Schwache Vorgaben aus Asien bremsten die Bullen bereits zu Handelsbeginn aus. Zudem sorgen die Pläne rund um die Änderung der deutschen Infektionsschutzverordnung und damit verbunden möglicherweise strengere Lockdown-Maßnahmen für Verunsicherung. Gute Einzelhandelszahlen aus der Eurozone und ein optimistischer Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell auf die US-Wirtschaft wurden derweil positiv aufgenommen. So schloss der DAX® kaum verändert bei 15.245 Punkten und der EuroStoxx®50 bei rund 3.970 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Renditen langjähriger Staatspapiere pendelten im Bereich des Schlusskurses vom Freitag. Bei den Edelmetallen hatten derweil die Bären das Zepter in der Hand. So sank der Goldpreis auf 1.735 US-Dollar pro Feinunze und die Silbernotierung unter die Marke von 25 US-Dollar. Der Ölpreis startete derweil fester in die neue Woche. Einem Beitrag auf finanzen.net zufolge haben iranische Hardliner Präsident Hassan Ruhani am Montag aufgefordert, die für diese Woche geplanten diplomatischen Verhandlungen zur Rettung des Wiener Atomabkommens von 2015 abzubrechen.

Unternehmen im Fokus

Mit BMW, Continental und Daimler waren es erneut die Autobauer, die das DAX®-Feld anführten. Positive Analystenkommentare und die E-Auto-Fantasie stimulierten den Sektor. Adidas sprang heute über die Widerstandsmarke von EUR 281,20. Die Deutsche Post erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr und markierte ein neues Allzeithoch. ProSiebenSat.1 Aufsichtsrat Marjorie Kaplan hat eigene Aktien gekauft. Die Commerzbank ist hingegen charttechnisch kräftig angeschlagen. Sackt die Aktie unter EUR 5 droht eine Verkaufswelle bis EUR 4,50. Den Windanlagenbauern blies der Wind heute kräftig ins Gesicht. Die Aktien von Nordex, Siemens Gamesa und Vestas gaben teilweise über fünf Prozent ab. Auch bei den zuletzt stark gestiegenen Internetdienstleistern wie Global Fashion Group, Zalando und Zooplus zeigten sich Gewinnmitnahmen.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der BAT Index mit den chinesischen Internetriesen Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Stoxx® Europe 600 Automobile & Parts Index.

Dermapharm, Givaudan und LVMH legen morgen Geschäftszahlen vor.

China – Außenhandel

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Februar

USA – Verbraucherpreise

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.300/15.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.960/15.065/15.170 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range zwischen 15.210 und 15.260 Punkten und blieb damit im seit fünf Handelstagen gebildeten Seitwärtstrend. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 15.300 und 15.400 Punkten eine starke Widerstandszone. Den Bullen scheint aktuell jedoch die Kraft zu fehlen. Viele Investoren warten auf den Start der Berichtssaison. Angesichts der jüngsten Rallye haben die Marktteilnehmer jedoch vor allem die Unterstützungsmarken bei 15.170 und 15.065 Punkten im Blick. Kippt der Index unter diese Zone könnte eine Konsolidierung folgen.

Betrachtungszeitraum: 02.03.2021– 12.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR3FHD 3,00 11.100 15.500 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,15 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 13.04.2014– 12.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

