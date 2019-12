Tagesausblick für 12.12.: DAX vor Notenbankentscheidungen fester. Aurubis, BVB und Virgin Galactic heben ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienmärkte präsentierten sich im Vorfeld der Zinsentscheidungen der Fed (heute Abend) und EZB (morgen) mehrheitlich freundlich. Die Experten erwarten zwar keine Veränderungen an den Zinssätzen. Dennoch zeigten sich nach zwei schwächeren Tagen die Käufer im Markt. So verbesserte sich der DAX® um rund 0,6 Prozent auf 13.150 Punkte und der EuroStoxx®50 um 0,5 Prozent auf 3.690 Punkte. Erneut überdurchschnittlich stark zeigte sich der BANG-Index mit den vier großen Goldminenkonzernen Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen leicht nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,32 Prozent. Bei den Edelmetallen regierten die Pluszeichen. Gold schwang sich auf 1.470 US-Dollar pro Feinunze und Silber auf 16,80 US-Dollar. Der Ölpreise drehte nach einem überraschenden Lageraufbau nach Süden. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil sank um 1,3 Prozent auf 63,50 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar kratzt weiter an der Widerstandsmarke von 1,11 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aurubis drückt weiter auf die Sparbremse. Investoren scheinen vom Konzept überzeugt zu sein und treiben die Aktie über 10 Prozent nach oben. Die Aktie von Borussia Dortmund spielte sich mit dem gestrigen Einzug ins Champions League Achtelfinale an die Spitze des SDAX® und knackte die Marke von EUR 9. Ceconomy bestätigte eindrucksvoll den gestrigen Ausbruch über EUR 4,70. Daimler gab heute bekannt, den Elektroantrieb künftig selbst zu bauen. Diese Meldung kam bei den Anlegern gut an. Nun bremst nur noch die 50%-Retracementline den Aufwärtsdrang. E.On bekam Schwung durch positive Analystenkommentare und setzte sich heute an die DAX®-Spitze. ThyssenKrupp bekam vom heutigen Kapitalmarkttag keine neuen Impulse und bewegte sich weiterhin oberhalb der 50%-Retracementmarke von EUR 11,30. Virgin Galactic setzte den Höhenflug fort und stieg in den ersten Handelsstunden über die Marke von USD 9.

Adobe veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Deutsche Lufthansa meldet Verkehrszahlen für November.

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex November

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

Großbritannien – Parlamentswahl

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. Dezember

USA – FED veröffentlicht vierteljährliche Finanzberichte der Vereinigten Staaten (Z.1)

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.170/13.200/13.300/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.860/13.000/13.050/13.110 Punkte

Der DAX® schraubte sich heute deutlich nach oben und stößt in den Bereich der Hochs von Ende vergangener Woche und die 61,8%-Retracementlinie von 13.170 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis 13.360 Punkte. Unterstützung findet der Index im Bereich von 13.000/13.050 Punkte.

