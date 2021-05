Tagesausblick für 12.05.: DAX unter Druck. Inflations- und Bilanzdaten im Fokus!

Heute kursierte erneut die Angst vor Inflation. Auslöser ist unter anderem die Rallye bei den Industriemetallen. In einem Interview mit ntv erklärte EZB-Direktorin Isabel Schnabel, dass die Inflation durchaus noch weiter steigen könnte. Dementsprechend nervös reagierten heute die Investoren. Der Anstieg des ZEW-Index auf den höchsten Stand seit 20 Jahren wurde zwar zur Kenntnis genommen. Konnte die Abwärtsbewegung allerdings nicht bremsen. Erst mit der Eröffnung der Wall Street fingen sich die hiesigen Aktienmärkte. So schloss der DAX® bei rund 15.120 Punkten und damit rund 1,8 Prozent leichter. Der EuroStoxx®50 verlor rund 2,1 Prozent auf 3.940 Punkte. Morgen werden aus Europa und den USA wichtige Inflationszahlen gemeldet. Zudem legen einige Blue-Chips Zahlen vor. Möglicherweise geben sie den Märkten Impulse.

Die Sorge um steigende Verbraucherpreise prägte auch die Notierungen am europäischen Anleihemarkt. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um fünf Punkte auf Minus 0,16 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren deutet sich ebenfalls ein Aufwärtstrend an. Bei den Rohstoffen reagierten die Investoren relativ gelassen. Gold und Silber pendelten im Bereich des gestrigen Schlusskurses. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei Öl.

Heute regierten die Minuszeichen an den Aktienmärkten. So mussten alle 30 DAX®-Titel heute Verluste hinnehmen. Am stärksten unter Druck kamen die großen Verlierer der zurückliegenden Tage, Delivery Hero sowie Siemens und die Tochter Siemens Energy. In der zweiten Reihe führte ThyssenKrupp trotz guter Zahlen und einer Prognoseerhöhung die Liste der Verlierer an. Der Spin-Off der Stahlsparte wird voraussichtlich nicht 2021 erfolgen. Fraport meldete trotz eines Umsatzeinbruchs im ersten Quartal ein positives EBITDA. Die Aktie reagierte mit einem nur leichten Kursabschlag. Nordex meldete für Q1 einen kräftigen Umsatzzuwachs. Dennoch weitete sich der Verlust aus. Investoren reagierten enttäuscht und drückten das Papier auf das Märztief.

In den USA müssen in den ersten Handelsstunden vor allem Halbleiterwerte wie Intel und Nvidia sowie Apple, eBay und Tesla Federn lassen.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem Allianz, Bayer, Cancom, Commerzbank, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, Global Fashion Group, Hapag Lloyd, HHLA, Lanxess, Leoni, Merck, ProSiebenSat.1, RWE, Schaeffler, SGL Carbon, SMA Solar, Süss Microtec, TUI und Varta (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Adidas, BMW, Klöckner, Rational und Software AG laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Deutschland – Verbraucherpreisindex, April

Frankreich – Verbraucherpreise, April

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone

USA – Verbraucherpreise, April

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.260/15.335/15.440/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.000/15.130 Punkte

Der DAX® eröffnete bereits mit einem Gap nach unten. Bis Handelsschluss weiteten sich die Verluste noch weiter aus. Zwischen 15.000 und 15.130 Punkten hat der Index zunächst einen Boden gefunden. Solange diese Range hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 15.260/15.335 Punkte. Andernfalls muss mit einer Fortsetzung der Konsolidierung bis 14.900 Punkte gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 23.03.2021– 11.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

