Tagesausblick für 12.04.: DAX schließt leichter. Banken und Airbus gefragt!

Nach einem volatiler Auftakt in die neue Handelswoche pendelten sich die führenden europäischen Leitindizes wie der DAX®, CAC®40 und der EuroStoxx®50 in einer engen Range ein. Die steigenden Renditen an den Anleihemärkten bremsten die Kauflaune der Anleger merklich. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Möglicherweise sorgt sie für eine gewisse Stabilisierung.

Die anhaltend hohen Inflationsraten schürten auch heute Spekulationen auf eine Zinswende in Europa. So legten die Renditen 10jähriger Bundesanleihen auf 0,8 Prozent zu. Bei den Edelmetallen blieb es derweil ruhig. Gold und Silber schlossen somit im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Der Ölpreis ist derweil weiterhin auf Konsolidierungskurs. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil tauchte heute unter die Marke von 100 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus flog einen Großauftrag über 80 A320 neo vom Flugzeugfinanierer BOC Aviation ein. Die Anleger quittierten dies mit einem Kursplus. Aixtron schloss nach positiven Analystenkommentaren deutlich im Plus. Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank profitierten vom weiteren Anstieg der Renditen. Medientitel wie ProSiebenSat.1 und Stöer kamen nach schwachen Analystenkommentaren unter Druck. Siemens Energy fuhr einen Großauftrag aus Großbritannien ein. Bei der Aktie war heute dennoch Flaute.

Morgen legen unter anderem easyjet, Evotec, Givaudan und LVMH Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Airbus und Economy laden jeweils zur Hauptversammlung.

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex März, endgültig

Deutschland – Großhandelspreise, März

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Schweiz – Welthandelsorganisation (WTO) veröffentlicht Prognose zum Welthandel 2022 und 2023

USA – Verbraucherpreise, März

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.400/14.820/15.285/15.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.000/14.100 Punkte

In den ersten Handelsstunden präsentierte sich der DAX® außerordentlich volatil. Im weiteren Verlauf pendelte sich der Leitindex allerdings im Bereich von 14.200 Punkten ein. Damit bleibt das technische Bild zunächst unverändert. Auf der Oberseite findet der DAX® zwischen 14.400 und 14.820 Punkte eine breite Widerstandszone. Solange sie nicht überwunden ist, muss stets mit Rücksetzern gerechnet werden. Unterhalb von 14.100 Punkten könnte gar eine Verkaufswelle drohen, die den DAX auf 13.450 Punkte drückt.

Betrachtungszeitraum: 30.06.2021–11.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 12.04.2014– 11.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR510Y 3,64* 13.500 14.000 14.06.2022 DAX® HR4X26 3,37* 13.750 14.250 14.06.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 2,56* 14.800 14.300 14.06.2022 DAX® HR4X3C 3,87* 15.600 15.100 14.06.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Funktionsweisen der HVB Produkte

