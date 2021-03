Tagesausblick für 12.03.: DAX schaltet einen Gang zurück. Öl und Salzgitter stark!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach drei Tagen in Folge mit teils deutlichen Kursgewinnen, ging dem DAX® heute die Puste aus. Weder die Entspannung am Anleihemarkt noch die positive Eröffnung an der Wall Street nach dem Rückgang der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe konnten entscheidende Impulse geben. So schloss der wenig verändert bei 14.560 Punkten. Die Musik spielte heute bei den Nebenwerten. MDAX® und SDAX® sowie der TecDAX® hängten den Standardwerteindex um längen ab. Morgen werden eine Reihe von Wirtschchaftsdaten erwartet. Zudem steht die Deutsche Bank im Fokus.

Am Rentenmarkt sorgte die Ankündigung der EZB nach ihrer turnusmäßigen Sitzung, im zweiten Quartal voraussichtlich das Ankaufvolumen zu erhöhen für eine leichte Entspannung. Die Rendite für 10 jährige Bundesanleihen ging auf Minus 0,33 Prozent zurück. Bei Gold und Silber war kaum Bewegung zu beochten. Anders hingegen bei Palladium und Platin, die bei etwas zulegen konnten. Am Ölmarkt nahmen die Bullen die gestrige Stabilisierung zum Anlass einzusteigen und schoben den Kurs für einen Barrel Brent Crude Oil über 69 US-Dollar. Unterstützung bekamen die Kurse von der OPEC. Sie erhöhte ihre Nachfrageprognose für 2021. Der Euro/US-Dollar legte nach der Zinsentscheidung erneut zu und deutet nun einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend an.

Unternehmen im Fokus

Eine Anhörung zum Glyphosat-Vergleich wurde auf Mai verschoben. Die gute Stimmung bei den Bayer-Aktionären von gestern kippte heute aprupt um. BMW fuhr 2020 einen Millionenverlust ein und kürzt die Dividende. Der Anteilsschein gab daraufhin die gestrigen Gewinne wieder ab. K+S streicht nach Milliardenverlust die Dividende. Die Aktie hat sich nach dem gestrigen Kurssturz dennoch gefangen. Lanxess erhöht nach guten Geschäftszahlen die Dividende. Salzgitter will ab 2022 günen Stahl produzieren. Der SDAX®-Wert sowie der Konkurrent ThyssenKrupp legten heute weiter zu.

Johnson & Johnson erhält in der EU die Zulassung für den Corona-Impfstoff. Die Aktie startete mit Zugewinnen. Hoch im Kurs standen heute zudem Halbleiterhersteller wie AMD und NXP Semiconductor. Nio und Tesla überfuhren derweil ihre jeweilige 200-Tage-Durchschnittslinie.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute BAT-Index mit den drei chinesischen Internetriesen Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Deutsche Aufsteiger Index mit zwölf Kandidaten, die Chance auf einen Aufstieg in den nächsthöhere Börsenliga haben.

Morgen legt die Deutsche Bank den Geschäftsbericht vor und RTL meldet finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem stehen Touristikunternehmen wie TUI und Fluggesellschaften wie Lufthansa im Fokus. Derzeit findet die ITB Reisemesse, Berlin statt. Virtuell.

Deutschland – Verbraucherpreisindex

Europa – Industrieproduktion

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen



Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.590/14.960 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.360/14.400/14.510 Punkte

Der DAX® pendelte heute in einer engen Range zwischen 14.515 und 14.595 Punkten. Die Aufwärtsdynamik hat also spürbar nachgelassen. Anzeichen einer signifikanten Schwäche gibt es aktuell nicht. Bei einem Ausbruch über 14.590 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.960 Punkte. Dennoch sollten Rücksetzer stets einkalkuliert werden.

Betrachtungszeitraum: 01.03.2021– 11.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LSW 4,17 11.000 15.200 17.06.2021 DAX® Index HR2LT0 1,75 11.200 14.800 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 11.03.2014– 11.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

Tagesausblick für 12.03.: DAX schaltet einen Gang zurück. Öl und Salzgitter stark!