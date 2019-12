Tagesausblick für 11.12.: DAX holt Tagesverluste fast wieder auf. K+S dreht. Palladium auf Allzeithoch!

DAX® & Co zeigten sich heute erneut mehrheitlich leichter. Dank eines überraschend starken ZEW-Index und stabiler Notierungen an der Wall Street konnten die Verluste am Nachmittag eingedämmt werden. Zudem stieg die Hoffnung, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung weiterer Strafzölle auf chinesische Waren möglicherweise verschiebt. So schloss der DAX® knapp 0,4 Prozent leichter bei 13.060 Punkten und der EuroStoxx® 50 rund 0,1 Prozent niedriger bei 3.665 Punkten. Der S&P® 500 war in den ersten Handelsstunden stabil bei 3.135 Punkten. In den kommenden beiden Tagen stehen die Zinsentscheidung der Fed und EZB an. Die meisten Experten gehen jedoch nicht davon aus, dass an der Zinsschraube gedreht wird. Für Unsicherheit sorgt jedoch weiterhin die bevorstehende Wahl in Großbritannien und Trumps Entscheidung bezüglich weiterer Strafzölle. Auffällig gut präsentierten sich heute der BANG-Index mit vier großen Goldminenkonzernen und der European Biotech Index.

Am Anleihemarkt blieb es weiterhin ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,3 Prozent. Gold und Silber pendelten um die Marke von 1.460 beziehungsweise 16,60 US-Dollar pro Feinunze. Platin und Palladium zogen derweil kräftig nach oben. Palladium knackte die Marke von 1.900 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar hat die Freitagsverluste fast wettgemacht und nähert sich der Widerstandsmarke von 1,11 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

1×1 Drillisch setzte die Talfahrt fort und testete das Tief vom August. K+S sieht die Jahresziele in Gefahr und drückt weiter auf die Kostenbremse. Die Anleger honorierten dies mit einem deutlichen Kursaufschlag. MorphoSys knackte das Hoch vom Juli 2017. Pfeiffer Vacuum rutschte nach einem negativen Analystenkommentar deutlich ab. Bei EUR 150 findet die Aktie aktuell eine Unterstützung. Südzucker bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 14. Gestern gab Sanofi bekannt Synthorx übernehmen zu wollen. Heute erklärte der Konzern, die Diabetes-Forschung aufzugeben und das Deutschlandgeschäft umzubauen. Die neue Strategie kam bei Anlegern gut an. Die Aktie schob sich über die Marke von EUR 85 und peilt das Hoch von 2017 von EUR 93 an. In den USA zeigen in den ersten Handelsstunden die Aktien von Micron Technology und Tesla Stärke.

Aurubis, Inditex, Metro und TUI veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Quartal. ThyssenKrupp lädt zum Kapitalmarkttag.

USA – Verbraucherpreise, November

USA – Das Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank gibt seine Entscheidung über die Zinssätze bekannt, gefolgt von einer Erklärung und Projektionen; PK von Fed-Chef Powell

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.170/13.200/13.300/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.860/13.000/13.050 Punkte

Der DAX® tauchte kurzzeitig auf 12.900 Punkte nach unten ehe er im Tagesverlauf nach oben drehte und bis Handelsschluss die 38,2%-Retracementlinie bei 13.050 Punkten überschritt. Damit bleibt der Seitwärtstrend zunächst intakt. Neue Impulse wird es frühestens bei einem Ausbruch aus dieser 12.900/13.170 Punkterange geben.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6P27 4,54 8.600 13.600 19.03.2020 DAX® HX6VK5 7,24 8.800 14.000 19.03.2020

