Tagesausblick für 11.11.: DAX fehlen signifikante Impulse. Grüne Aktien weiterhin gefragt!

Nach der Oktoberrally haben die Investoren den Fuß vom Gas genommen. Seit einer Woche pendeln DAX®, CAC®40 & S&P®500 trotz neuer Hochs in einer recht engen Range. Die positiven Impulse durch gute Unternehmenszahlen und sinkende Anleiherenditen verlieren allmählich ihre Wirkung. Investoren warten nun auf den nächsten Katalysator.

Am Rentenmarkte blieb es ruhig. Das statistische Bundesamt bestätigte die Inflationszahlen in Deutschland für Oktober mit 4,2 Prozent. In den USA fiel die Teuerungsrate zwar mit 6,2 Prozent höher aus als erwartet. Dennoch blieben größere Reaktionen aus. Die Renditen langfristiger Staatspapier blieben damit zunächst im Abwärtstrend. Maßgeblichen Einfluss hat dabei der Ölpreis, der auch gestern wenig verändert schloss. Die Entspannung am Anleihemarkt gab den Bullen am Edelmetallmarkt Rückenwind. Dabei sprang die Notierung für eine Feinunze Gold rund 1,8 Prozent auf 1.865 US-Dollar nach oben. Der Silberpreis legte gar 2,8 Prozent auf 25 US-Dollar zu.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Adidas brach gestern deutlich ein. Auslöser war ein rückläufiges Ergebnis im dritten Quartal und ein vorsichtiger Ausblick auf das Schlussquartal. Bayer beantragte die Zulassung von Aflibercept zur Injektion ins Auge zur Anwendung bei Frühgeborenen mit Frühgeborenenretinopathie (ROP). Die Aktie setzte den eingeschlagenen Aufwärtstrend fort. Totalenergies plant mit Daimler Trucks eine Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen und bis 2030 direkt oder indirekt bis zu 150 Wasserstofftankstellen in Westeuropa zu betreiben. Die Aktionäre von Daimler quittierten die Meldung mit einem Kursplus. Evotec bekommt Meilensteinzahlungen in Höhe von 40 Millionen Euro von BristolMyers. Die Aktie schloss vor Bekanntgabe der Quartalszahlen dennoch etwas leichter. Der Halbleiterhersteller Infineon veröffentlichte für das Schlussquartal des Geschäftsjahres ein überraschend gutes Ergebnis. Anleger nutzten die gute Nachricht allerdings für Gewinnmitnahmen. Siemens Energy meldete für das abgelaufene Geschäftsquartal ein überraschend gutes Ergebnis und stellt eine kleine Dividende in Aussicht. Das kam bei den Investoren gut an.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der BAT Index mit den chinesischen Technologieaktien Baidu, Alibaba und Tencent.

In Europa melden heute unter anderem Aareal Bank, ArcelorMittal, Bechtle, Billiger, Burberry, Cancom, Deutsche Euroshop, Evotec, Fielmann, HHLA, Merck, RWE, SGL Carbon, Siemens, Sixt und Varta (finale) Zahlen für das abgelaufene Quartal.

Glasgow – Weltklimakonferenz in Glasgow

Großbritannien – BIP Q3, erste Schätzung

Großbritannien – Industrieproduktion, September

Europa – EZB veröffentlicht Wirtschaftsbericht (Economic Bulletin 7)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.090/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.760/15.890/15.955/16.000 Punkte

Der DAX® pendelte in einer engen Range zwischen 16.000 und 16.090 Punkten und schloss im Bereich seines Tageshochs. Das technische Bild bleibt derweil unverändert. Auf der Oberseite bremst das Allzeithoch noch die Aufwärtsbemühungen des Index noch ein. Auf der Unterseite kann die Unterstützungsmarke bei 16.000 Punkte eine Konsolidierung noch verhindern.

Betrachtungszeitraum: 12.10.2021– 10.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR8QVS 5,03 11.200 16.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 6,75 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 11.11.2014– 10.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

