Tagesausblick für 11.09.: DAX wenig verändert. Goldaktien und Maschinenbauer stark!

Nach der gestrigen Erholung schalteten die Investoren heute wieder einen Gang zurück. Die Entscheidung der europäischen Notenbank die Zinsen unverändert zu belassen, war keine große Überraschung und setzte somit keine Impulse. So verlor der DAX® im Tagesverlauf rund 0,2 Prozent auf 13.210 Punkte und der EuroStoxx®50 sank knapp 0,4 Prozent auf 3.310 Punkte. Gegen den Trend verbesserten sich Nischen- indizes wie der Solactive® Deutscher Maschinenbau Index sowie der BANG-Index bestehend aus vier der größten Goldminengesellschaften.

Am Anleihemarkt legten die Renditen mehrheitlich leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen verbesserte sich auf -0,43 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere lag bei 0,71 Prozent. Die Edelmetalle zeigten wenig Bewegung. Gold sollten Anleger im Auge behalten. Es deutet sich ein Ausbruch aus dem abwärtsgerichteten Dreieck an. Am Ölmarkt setzte sich die Stabilisierung fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude pendelte dabei zwischen 40 und 41 US-Dollar

Unternehmen im Fokus

Adidas stieg auf den höchsten Stand seit Februar 2020. Nur noch 15 Prozent bis zum Allzeithoch. Erneut aufkeimende Spekulationen über die Abspaltung der Powertrain-Sparte trieben die Aktie von Continental kräftig nach oben. Dermapharm wird BioNTech Produktionskapazitäten zur Herstellung des Covid-19-Impfstoffs zur Verfügung stellen. Das im SDAX® notierte Papier schoss heute rund acht Prozent nach oben und machte die gestrigen Verluste damit wieder weg. Henkel, ProSiebenSat.1 und Schaeffler waren heute nach positiven Expertenkommentaren stark gefragt. Kion bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 72,20. Das Rekordhoch rückt damit näher. Covestro verlor heute nach einem negativen Analystenkommentar über zwei Prozent.

Morgen meldet Fraport Verkehrszahlen für August.

Europa – Treffen der Eurogruppe/ECOFIN

USA – Verbraucherpreise

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.300/13.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.850/12.900/13.000/13.100/13.150 Punkte

Dem DAX® pendelte heute in einer Range zwischen 13.170 und 13.290 Punkten. Zum Handelsschluss gab der Index leicht nach und schloss am unteren Ende der Range. Zwischen 13.100 und 13.150 Punkten findet der Index eine Unterstützung. Bei rund 13.300 Punkten ist derweil der Deckel drauf. Eine nachhaltige Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch aus der Range zu erwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.440 Punkte. Auf der Unterseite muss mit Rücksetzern bis 12.850 Punkten gerechnet werden.

