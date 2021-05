Tagesausblick für 11.05.: DAX wenig verändert. BioNTech im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der bewegten ersten Mai-Woche starteten die Aktienmärkte mit Zurückhaltung in die neue Woche. Vor allem die schwachen Technologiewerte drückten auf die Kauflaune. So pendelte der DAX im Bereich des Schlussstands vom Freitag bei rund 15.380 Punkten. Morgen warten noch der ZEW-Index aus Deutschland und eine Zahlenflut auf die Anleger.

Am Rentenmarkt blieb es heute ruhig. Die Aktienmärkte hatten keine klare Richtung. Zudem gab es keine nennenswerten Nachrichten. Bei den Edelmetallen hielt die Aufwärtsbewegung derweil an. So konnten sich vor allem Silber und Palladium gegenüber dem Freitagsschluss verbessern. Der Ölpreis trat derweil auf der Stelle. Das Handelsblatt berichtete von einem Hackerangriff auf eine US-Pipelinebetreiber. Die anschließende Aufwärtsbewegung währte jedoch nicht lang.

Unternehmen im Fokus

Airbus gibt nach schwachen Auslieferungszahlen für April leicht nach. Die Aktie von BioNTech macht nach starken Zahlen für das erste Quartal einen kräftigen Sprung nach oben. Carl Zeiss Meditec bestätigt nach einer deutlichen Umsatzsteigerung im ersten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr. Investoren zeigten sich dennoch etwas enttäuscht und drückten das Papier auf EUR 140. Die Commerzbank plant die Auslagerung des Aktienhandels und Research. Die Aktie hielt heute weiter Kurs auf die 6 Euromarke. Die Aktie von Delivery Hero sackte heute bis zur 38,2%-Prozent von EUR 116,90 ab! Die Gesundheitsaktie Fresenius stand heute wieder hoch im Kurs. Seit Mitte 2017 hat sich das Papier zeitweise mehr als halbiert. Kommt nun die Wende? K+S markierte vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen ein neues Jahreshoch. Konzernvorstand Burkhard Lohr wird im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen darüber berichten, wie der Erlös aus dem Verkauf der US-Salzsparte verwendet wird.

Bei den US-Techwerten kamen zahlreiche prominente Titel in den ersten Handelsstunden kräftig unter Druck. So verbuchten unter anderem Alphabet, Facebook, Nvidia, Moderna und Tesla kurz nach Markteröffnung überdurchschnittlich hohe Verluste.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem 1×1 Drillisch, Aareal Bank, Alstom, Bechtle,Bilfinger, Brenntag, Ceconomy, Dürr, E.On, Evotec, Fraport, GEA, Hochtief, K+S, Nordex, thyssenkrupp und United Internet (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

China – Verbraucherpreise, April

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.440/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130/15.260/15.335 Punkte

Der DAX® bestätigte den Ausbruch über die Marke von 15.335 Punkte und markierte ein Hoch bei 15.440 Punkte. Der Aufwärtstrend ist intakt und könnte den DAX noch bis auf 15.510 Punkte oder gar noch darüber hinaus treiben. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.260 und 15.335 Punkten eine breite Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 10.03.2021– 10.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 5,95 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR5FAE 5,11 13.200 15.800 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 05.05.2014– 10.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

