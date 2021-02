Tagesausblick für 11.02.: DAX erneut schwächer. Thyssen und Varta stark!

Die Aktienindizes legten heute mehrheitlich den Rückwärtsgang ein und setzten damit ihren Konsolidierungskurs fort. Den Bullen fehlten heute die Kaufimpulse. Zudem warten viele Investoren aktuell ab, welche Coronamaßnahmen die Bundesregierung beschließen wird, um Indikationen für die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu erhalten. So schloss der DAX® rund 0,6 Prozent leichter bei 13.930 Punkten und der EuroStoxx®50 0,4 Prozent im Minus bei 3.645 Punkten.

Am Rentenmarkt gab es heute wenig Bewegung und die Renditen verharrten weitgehend im Bereich des Vortags. Bei den Edelmetallen Gold und Silber zeigte sich ein ähnliches Bild. Palladium und Platin scherten hingegen aus und legten deutlich zu. Der Kurs für eine Unze Platin stieg dabei über die Marke von 1.200 US-Dollar. Der überraschende Rückgang der Rohöllagerbestände stützte heute den Ölpreis. Dabei setzte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil oberhalb von 61 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Fresenius Medical Care zog nach der Bodenbildung im Bereich von EUR 56 heute deutlich an. Ob sich nun eine nachhaltige Erholung nach dem Kurssturz von Anfang Februar anbahnt, muss sich nun zeigen. Die Aktie von Hamburger Hafen war heute gefragt, obwohl das Ergebnis durch das Sparprogramm deutlich sank. Gute Ergebnisse von Reedereien wie Maersk stimmen derweil zuversichtlich, dass das Logistikgeschäft wieder an Fahrt aufnimmt. Davon könnte auch Hamburger Hafen profitieren. Großaktionär hat bei Leoni aufgestockt und der Aktie damit kräftig Auftrieb gegeben. Siemens und Teamviewer profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nach einem starken Auftakt ins Geschäftsjahr 2020/21 peilt der Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp nun für das Gesamtjahr ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern und Zinsen an. Die Aktie verbesserte sich heute um knapp acht Prozent. Varta blieb im Vorfeld der Geschäftszahlen, die kommende Woche veröffentlicht werden, weiter gefragt. Auffällig stark zeigten sich zudem Rohstoffunternehmen, wie die Kursentwicklung des Stoxx® Europe 600 Basic Resources Index zeigt sowie die drei chinesischen Internetriesen Baida, Alibaba und Tencent. Der BAT-Index jagt aktuell von einem Allzeithoch zum nächsten.

Morgen legen aus Europa unter anderem ArcelorMittal, Bilfinger, Clariant, Commerzbank, L’Oreal und Pernod Ricard Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Aus den USA melden unter anderem PepsiCo und Walt Disney Daten zum zurückliegenden Geschäftsjahr. Aurubis lädt morgen zur virtuellen Hauptversammlung und Fraport meldet Verkehrszahlen.

USA – Erstanträge auf Arbeislosenhilfe

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.975/14.025/14.100/14.310 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.680/13.775/13.860 Punkte

Der DAX® pendelte heute lange Zeit in einer Range um die Marke von 14.000 Punkte. Im späten Handel tauchte der Index jedoch um rund 100 Punkte ab und sackte damit unter die Unterstützungsmarke von 13.975 Punkte. Nun richten sich die Blicke auf die Unterstützung bei 13.860 Punkte. Solange das Level hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 14.025 Punkte. Fällt der Index unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle.

Betrachtungszeitraum: 22.01.2021– 10.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 6,97 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 5,53 12.800 15.800 20.05.2021

Betrachtungszeitraum: 11.02.2014– 10.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 10.02.2021; 17:45 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 11.02.: DAX erneut schwächer. Thyssen und Varta stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).