Tagesausblick für 10.12.: DAX etwas leichter. Virgin Galactic und Biotechs im Blickpunkt!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich leichter in die neue Woche. Anleger üben sich in Zurückhaltung, denn die Performance in diesem Jahr kann sich durchaus sehen lassen und in den kommenden Tagen gibt es einige wichtige Entscheidungen. Mitte der Woche steht die letzte US-Zinsentscheidung des Jahres an. Am Donnerstag folgt die Wahl in Großbritannien und am Wochenende die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Einführung neuer Strafzölle. So gab der DAX® im Tagesverlauf 0,45 Prozent auf 13.100 Punkte und der EuroStoxx50® Index 0,5 Prozent auf 3.670 Punkte nach.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,31 Prozent. Gold und Silber konnten sich nach dem Kurssturz am Freitag bei 1.460 beziehungsweise 16,60 US-Dollar pro Feinunze stabilisieren und der Preis für ein Barrel Brent klopft weiterhin an der Widerstandsmarke von USD 64,30.

Unternehmen im Fokus

In China ging der Pkw-Absatz im November erneut zurück. Die Aktien von BMW, Daimler und VW zeigten sich analog zum Gesamtmarkt etwas schwächer. Nach dem Kantersieg am Wochenende knackte die Aktie von Borussia Dortmund heute die Widerstandsmarke bei EUR 8,75. Carl Zeiss Meditec legte nach einem positiven Analystenkommentar zweistellig zu. Heute begann der finale Gerichtsprozess um die Fusion der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobil US mit Sprint. 13 US-Bundesstaaten wollen die Fusion verhindern. Der Prozess ist für rund zwei Wochen angesetzt. Merck wirft ein Auge auf den Krebsspezialisten Arqule und Sanofi will Synthorx übernehmen. Von diesen Plänen profitierten auch Biotechunternehmen wie Evotec und Morphosys. United Internet und Rocket Internet entflechten ihre Überkreuzbeteiligung. Dabei kauft United Internet bis zu neun Millionen eigene Aktien (8,14 Millionen hält Rocket Internet). Rocket Internet will 15,1 Millionen eigene Aktien kaufen. 11,22 Millionen kauft sie von United Internet. Die Aktie von United Internet gab heute leicht nach während Rocket Internet 3,8 Prozent zulegte. Der Hersteller von Wasserstoffanlagen Nel hat sich nach der jüngsten Konsolidierung gefangen und deutet eine Gegenbewegung an. Die Aktie des einzigen notierten Raumfahrtkonzerns Virgin Galactic hob heute nach einem positiven Analystenkommentar ab.

Deutsche Bank und Siemens Healthineers laden morgen zum Kapitalmarkttag.

China – Verbraucherpreise, November

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA – Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank veröffentlicht Protokolle seiner Sitzung vom 10. bis 11. Dezember

Widerstandsmarken: 13.170/13.200/13.300/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.860/13.000/13.050/13.110 Punkte

Der DAX® präsentierte sich im Tagesverlauf schwächer und testete zum Handelsschluss die 50%-Retracementlinie von 13.110 Punkten. Zwischen 13.050 und 13.110 Punkte findet der Index aktuell eine gute Unterstützung. Nach oben hin scheint jedoch bei 13.170 Punkten zunächst der Deckel drauf zu sein. Neue Impulse wird es frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range geben.

