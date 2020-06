Tagesausblick für 10.06.: DAX korrigiert weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine jüngste Korrektur fortgesetzt. Der DAX® rutschte zeitweise bis auf 12.502 Punkte ab, konnte sich am Nachmittag aber wieder etwas erholen. Nach der Rally der vergangenen Wochen nehmen die Anleger jetzt Geld vom Tisch und versuchen sich an einer neuen Standortbestimmung.

Mit Spannung wird der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend erwartet. Die Währungshüter lockerten bereits am Montagabend die Bedingungen eines Kreditprogramms für kleine und mittelgroße Unternehmen.

Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck rechnet auch im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 mit einem schweren Umsatzrückgang. Der Umsatz werde deutlich unter dem Vorjahresniveau von 2,349 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Ergebnis werde zudem durch die Kosten des Konzernumbaus belastet. Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis soll aber mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen. Unter dem Strich soll zwar erneut ein Verlust stehen, dieser soll aber deutlich weniger hoch ausfallen als im Vorjahr.

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess muss die Leitung der Kernmarke Volkswagen Pkw abgeben. Sein Nachfolger wird der bisherige Co-Geschäftsführer Ralf Brandstätter, wie der Aufsichtsrat am Montag in einer Sondersitzung entschied. Diess war unter anderem im Zusammenhang mit Problemen in der Produktion des Golf 8 und beim neuen E-Auto ID.3 in die Kritik geraten. Außerdem hatte Diess offenbar Indiskretionen von Aufsichtsratsmitgliedern angeprangert.

USA – Verbraucherpreise Mai

USA – Rohöllagerbestände

USA – Haushaltssaldo Mai

USA – Fed-Zinsentscheid und Pressekonferenz

Widerstandsmarken: 12.887/12.948/13.044/13.236/13.500 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.502/12.326/12.273/12.000/11.575 Punkte

Der DAX® musste im heutigen Handel deutlich Federn lassen. Das bereits gestern beschriebene Widerstandsbollwerk beginnend bei 12.887 Punkten bis hinauf auf 13.044 Punkte zeigt weiter seine Wirkung. Der Index unterschritt das Zwischentief bei 12.670 Punkten und gab in der Folge fast 170 Punkte nach. Der Aufwärtstrend seit Mitte Mai ist allerdings noch ungefährdet.

Am Mittwoch wird es darauf ankommen, ob der Index weitere Tiefs unter 12.502 Punkten markieren wird. In diesem Fall könnte der DAX® in die Unterstützungszone zwischen 12.326 und 12.273 Punkten zurücksetzen. Erst wenn auch diese unterboten wird, wäre eine schärfere Korrektur mit dem Potenzial auch unter 12.000 Punkte zu fallen zu erwarten.

