Tagesausblick für 10.06.: Aktienmärkte nach EZB-Zinsentscheid schwächer

Die Aktienmärkte haben am Donnerstag mit Kursverlusten auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert, während die Renditen von Staatsanleihen weiter anzogen. Am Freitag könnten noch neue Inflationsdaten aus den USA für einen bewegten Wochenabschluss sorgen.

Die EZB kündigte am Donnerstag an, ihre Anleihenkäufe zum 1. Juli einzustellen und dann beim nächsten Zinsentscheid am 21. Juli den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Es handelt sich um die erste Zinserhöhung der EZB seit dem Jahr 2011. Beim Zinsentscheid im September soll der Leitzins dann sogar um 0,5 Prozentpunkte steigen, sofern sich der Inflationsausblick nicht aufhellt.

Unternehmen im Fokus

Das Maschinenbauunternehmen Heidelberger Druck rechnet trotz des aktuellen Kostendrucks mit einem weiteren Anstieg bei Umsatz und Gewinn im aktuellen Geschäftsjahr 2022/2023. Der Umsatz soll von rund 2,18 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen. Die Marge des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll von 7,3 Prozent auf 8 Prozent zulegen. Kostensteigerungen bei Material, Energie, Logistik und Personal sollen durch eigene Preisanhebungen kompensiert werden, kündigte das Unternehmen an. Außerdem sollen sich Einsparungen positiv auswirken.

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf wird etwas optimistischer für das aktuelle Jahr. Der Umsatz soll wie bisher erwartet im mittleren prozentual einstelligen Bereich zulegen, wobei allerdings nun ein Wachstum am oberen Ende des Bereichs erwartet wird. Bei der EBIT-Marge wird das Vorjahresniveau (13,0 Prozent) angepeilt. Im zweiten Quartal habe der Konzern eine sehr gute Leistung der Kernmarke Nivea gesehen, wobei die Hautpflege besser abgeschnitten habe als die Körperpflege, sagte Konzernchef Vincent Warnery am Donnerstag vor Investoren. Angeführt werde der Trend von Produkten für den Sonnenschutz und die Gesichtspflege. Der Konzern bekräftigte den Ausblick, wonach der Umsatz in diesem Jahr organisch im mittleren einstelligen Bereich wachsen soll. Das Wachstum soll dabei am „oberen Ende“ des Ausblicks liegen. Der operative Gewinn soll wie bereits angekündigt auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

China – Verbraucher- und Erzeugerpreise Mai

USA – Verbraucherpreise Mai

USA – Konsumklima Uni Michigan Juni (vorläufig)

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.315/14.330/14.589/14.603/14.706/14.925 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.226/14.201/13.871 Punkte

Der DAX® musste im Donnerstagshandel deutlich Federn lassen. Das Unterstützungscluster um 14.300 Punkte leitete nur eine kurzzeitige Gegenbewegung ein. Anschließend fiel der Index bis auf die Unterstützungszone zwischen 14.226 und 14.201 Punkten und unterschritt diese sogar zwischenzeitlich. Die heutige Kursbewegung wiegt schwer, denn der Index hat damit auch den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen durchbrochen. Bleibt eine nachhaltige Stabilisierung um 14.200 Punkte aus, könnte er in Richtung 13.871 Punkte fallen. Die Zone 14.315 bis 14.330 Punkte dient dagegen jetzt als Widerstandsbereich.

Betrachtungszeitraum: 13.04.2022 – 09.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Betrachtungszeitraum: 01.06.2017– 09.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

