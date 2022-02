Tagesausblick für 10.02.: DAX auf Erholungskurs. Auto- und Techaktien stark!

Nach zwei Tagen der Stabilisierung sprangen die Notierungen an den Aktienmärkten gestern mehrheitlich wieder an. Die bevorstehende Zinswende trat in den Hintergrund. Vielmehr nahmen Anleger gute Unternehmenszahlen zum Anlass einzusteigen. So schloss der DAX® rund 1,6 Prozent höher bei rund 15.500 Punkten. Der EuroStoxx® 50 schraubte sich gar 1,8 Prozent nach oben und schloss bei 4.200 Punkten. Heute erwarten die Investoren erneut eine Vielzahl von Unternehmenszahlen.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage zunächst etwas stabilisiert und die Rendite leicht korrigiert. Allerdings stehen heute neue Inflationszahlen aus den USA zur Veröffentlichung an. Sie könnten neue Impulse geben. Die Notierungen bei den Edelmetallen und bei Öl zogen ohne große Impulse mehrheitlich leicht an.

Unternehmen im Fokus

Heidelberger Druck steckt mitten im Konzernumbau. Dennoch lag der Auftragsbestand Ende Dezember über dem Niveau vor der Pandemie. Die Aktie sprang daraufhin zweistellig nach oben. Hohe Düngepreise und gute Geschäfte mit Auftausalzen bescherten K+S 2021 gute Ergebnisse. Einen detaillierten Ausblick gibt der Konzern am 10. März. Wacker Nelson meldete überraschend gute Quartalszahlen und peilt für 2022 einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro an. Anleger quittierten diese Daten mit einem deutlichen Kursplus. Autobauer wie BMW, Mercedes Benz, Porsche und VW gaben kräftig Gas. Die EU will den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Entwicklung von Halbleiter in Europa mit bis zu 43 Milliarden Euro fördern. Halbleitertitel wie Infineon zählten gestern zu den größten Gewinnern im DAX®.

Zu den stärksten Indizes zählten gestern der Medical Cannabis Index, der Solactive Deutscher Maschinenbau Index und der Stoxx® Europe 600 Automobil Index.

Heute melden aus Europa unter anderem ArcelorMittal, AstraZeneca, Bilfinger, Delivery Hero, Linde, Pernod Ricard, Siemens, Société Générale, ThyssenKrupp, Totalenergies, Unilever, Verbio Bioenergie Vereinigte und Vestas Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Coca Cola, PepsiCo und Twitter Geschäftszahlen.

USA – Verbraucherpreise, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 5. Februar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.500/15.700/15.890/16.050 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.100/15.300 Punkte

Der DAX® startete mit einem Sprung auf 15.300 Punkte in den Handelstag und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Den Handel beendete der Leitindex im Bereich von 15.500 Punkten. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend ist damit zwar noch nicht gelungen. Bleiben die Bullen am Drücker besteht die Chance aus dem Abwärtstrend auszubrechen und eine Erholung bis in den Bereich von 15.700 Punkte einzuleiten. Unterstützung findet das Aktienbarometer zwischen 15.100 und 15.300 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 30.11.2021– 09.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 10.02.2015– 09.02.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4WWU 4,10* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX® HR4WWX 23,39* 15.100 15.600 15.03.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR50ZW 3,54* 16.200 15.700 15.03.2022 DAX® HR50ZT 2,56* 15.900 15.400 15.03.2022

