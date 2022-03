Tagesausblick für 09.03.: DAX mit leichter Stabilisierung!

Gestern pendelten die Aktienbarometer mehrheitlich im Bereich ihrer gestrigen Range. Die Diskussionen um ein mögliches Verbot von russischen Öl- und Gaslieferungen trieb den Ölpreis weiter nach oben und machte es den Bullen schwer, den Markt weiter nach oben zu schieben. Der Abwärtsdruck scheint für das erste beendet. Das Umfeld bleibt dennoch weiterhin sehr labil. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Kommende Woche folgt die US-Notenbank. Möglicherweise bekommen die Märkte von dort Impulse.

Am Anleihemarkt legten die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich leicht zu. Katalysator war der festere Ölpreis. Am Donnerstag werden Verbraucherpreise aus den USA veröffentlicht, die möglicherweise weitere Impulse für die Anleihemärkte liefern. Der Goldpreis übersprang gestern die Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze und erreichte damit den höchsten Stand seit Herbst 2020. Die Notierung für eine Feinunze Silber knackte derweil die 26 US-Dollar-Marke.

Unternehmen im Fokus

Adidas legt heute Geschäftszahlen vor. Zwar präsentierte sich das Papier gestern freundlich. Gleichwohl notiert die Aktie weiterhin im Bereich des Tiefs von 2020. Vor allem der Boykott westlicher Marken in China könnte sich im Zahlenwerk bemerkbar machen. Nun wurde der Chef des China-Geschäfts ausgetauscht. Die Aktie von Deutsche Lufthansa hob von der Unterstützungsmarke von EUR 5,50 wieder ab. Die nächste Hürde liegt im Breich von EUR 6,50 (200-Tage-Durchschnittslinie). Hugo Boss-Großaktionär Frasers hat sich über Finanzinstrumente rund 9,66 Prozent an dem Modekonzern gesichert. Dennoch schloss das Papier schwächer. Der Automobilzulieferer Schaeffler legte den Geschäftsbericht vor. Die Daten für 2021 waren bereits bekannt. Mit einem Ausblick hielt sich der Konzern hingegen zurück. Anleger stiegen dennoch ein und die Aktie distanzierte sich von der langjährigen Unterstützungsmarke von EUR 5. Nach Wintershall Dea hat nun auch Uniper ihr Engagement an der Nord Stream 2-Pipeline abgeschrieben. Zudem ist der Verkauf der russischen Tochter Unipro geplant. Die Aktie reagierte auf die Meldungen mit einem leichten Plus. In den vergangenen zwei Wochen hat sich das Papier knapp halbiert.

Eine Stellenanzeige von Amazon schürte Spekulationen über einen Einstieg des E-Commerce-Riesen ins Metaverse-Geschäft. Meta Platforms zählt in diesem Segment als Vorreiter. In den vergangenen Wochen deuteten jedoch unter anderem Alphabet und Microsoft entsprechende Pläne an. Der Global eSports & Gaming Index präsentierte sich zwar leichter. Im Vergleich zu zahlreichen Standardwerteindizes schnitt der Index in den zurückliegenden Wochen jedoch besser ab.

Heute veröffentlichen Adidas, Brenntag, Continental, Deutsche Pfandbriefbank, Klöckner und Siltronic Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Die Deutsche Post legt den Geschäftsbericht für 2021 vor.

China – Verbraucherpreise, Februar

China – Erzeugerpreise, Februar

Widerstandsmarken: 13.430/14.100/14.500/14.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.500 Punkte

Der DAX® startete gestern freundlich in den Handel. Allerdings bröckelten die Gewinne bereits am Vormittag wieder ab und so schloss Leitindex im Bereich des Schlussstands vom Vortag. Im Bereich von 12.570 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solang diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.430 Punkte. Wie in den vergangenen Tagen bereits mehrfach beschrieben, ist der Trend abwärts gerichtet und es ist weiterhin mit starken Schwankungen zu rechnen.

