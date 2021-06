Tagesausblick für 08.06.: DAX weiter im Aufwind. Auto- und Telekomtitel gefragt!

Die Aktienmärkten präsentierten sich zum Wochenauftakt kaum verändert. Zwar sank der deutsche Industrieumsatz im April kräftig. Auch der Auftragseingang fiel schwach aus. Die Bullen halten allerdings dagegen. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.690 Punkten. Der EuroStoxx®50 verbesserte sich derweil um 0,3 Prozent und erreichte die Marke von 4.100 Punkte.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen zu Wochenbeginn ohne besondere marktbewegende Daten leicht an. Spekulationen um einen nachhaltig steigende Inflation beherrschen dabei das Geschehen. So setzte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,21 Prozent fest. Bei vergleichbaren US-Papieren lag die Rendite bei rund 1,55 Prozent. Gold und Silber konnten das positive Momentum vom Freitag heute beibehalten und zogen deutlich nach oben. Der Goldpreis näherte sich damit der Marke von 1.900 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis legte nach der jüngsten Rally hingegen eine Pause ein. Die Notierungen von Brent Crude pendelte sich dabei im Bereich von 71 US-Dollar ein.

Unternehmen im Fokus

Continental profitierte heute von positiven Analystenkommentaren und setzte sich an die DAX®-Spitze. Auch die Autobauer BMW und Daimler zeigten sich stark. Daimler meldete, dass die Produktionskapazitäten in China deutlich ausgeweitet werden sollen. HelloFresh stieg über die Widerstandsmarke von EUR 80 und markierte ein neues Allzeithoch. Überdurchschnittlich gut präsentierten sich zudem die Telekomanbieter Deutsche Telekom, Freenet und United Internet.

Moderna hat die Zulassung des Covid-19-Impfstoffs für Kinder beantragt. Die Nachricht kam bei Investoren gut an. So schraubte sich die Biotech-Aktie in den ersten Handelsstunden knapp zehn Prozent nach oben. Die in Q1 kräftig unter Druck geratenen Aktien von Peleton und Zoom standen in den USA ebenfalls hoch im Kurs.

Deutschland – Industrieproduktion

Deutschland – ZEW-Index

Frankreich – Handelsbilanz

Europa – BIP, Q1

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.720 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.550/15.580/15.640 Punkte

Der DAX® setzte zum Wochenauftakt den Aufwärtstend fort und markierte bei 15.720 Punkten ein neues Hoch. Zum Handelsschluss büßte der Index zwar einen Teil der Tagesgewinne wieder ein. Der Trend bleibt dennoch aufwärtsgerichtet. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.580 und 15.640 Punkten eine breite Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 23.03.2021– 07.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 3,86 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 5,45 13.200 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 02.06.2014– 07.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 08.06.: DAX weiter im Aufwind. Auto- und Telekomtitel gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).