Tagesausblick für 08.04.: DAX legt Verschnaufpause ein, Pkw-Markt im Aufwind

Im Vorfeld der Veröffentlichung des letzten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Abend hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt. Anleger und Händler hielten sich merklich zurück. Der DAX® tendierte die meiste Zeit des Tages in der Nähe des Vortagesschlusskurses. Nach dem langen Osterwochenende hatte der Index am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 15.311,86 Punkten markiert, war anschließend aber wieder zurückgefallen.

Unternehmen im Fokus

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal einen starken Umsatzanstieg verbucht. Nach vorläufigen Angaben legten die Erlöse organisch um 6,3 Prozent auf 1,945 Milliarden Euro zu, was nach Angaben von Beiersdorf über den Markterwartungen lag. Informationen zum Gewinn veröffentlichte Beiersdorf nicht. Im Gesamtjahr rechnet Beiersdorf weiterhin mit einem Umsatzwachstum. Die EBIT-Marge soll auf dem Vorjahresniveau (12,9 Prozent) liegen.

Der deutsche Pkw-Markt ist im März kräftig gewachsen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich der Pkw-Absatz um 35,9 Prozent auf 292.349 Fahrzeuge, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. Die deutschen Marken konnten alle ein starkes Wachstum verzeichnen, so legte der Absatz bei Volkswagen um 39 Prozent, bei Mercedes um 36,1 Prozent und bei BMW um 17 Prozent zu. Die Vergleichswerte des Vorjahres wurden allerdings stark von der ersten Phase der Corona-Pandemie beeinträchtigt.

Deutschland – Auftragseingang Industrie

Eurozone – Protokoll der letzten EZB-Sitzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Wichtige Termine

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.311/15.370/15.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.111/14.845/14.621/14.410 Punkte

Der DAX® bewegte sich heute kaum und setzte die bereits gestern eingeleitete Konsolidierung fort. Insofern ändert sich auch an den Aussagen nichts. Innerhalb weniger Tage hat der Index gleich drei Gap in den Chart gerissen. Ob es sich bei der Eröffnung vom Dienstag um eine klassische Erschöpfungslücke handelt, werden die kommenden Tage zeigen müssen. Kurzfristig scheint der Index aber im Bereich einer oberen Trendkanalbegrenzung deutlich überkauft. Sollte es zu Konsolidierungen kommen, bieten die Kurslücken bei 15.111, 14.845 und 14.621 Punkten gute Orientierungspunkte.

Auf der Oberseite wäre über 15.311 Punkten der Trend bestätigt, wobei die nächsten Ziele bei 15.370 und 15.550 Punkten veranschlagt werden können.

Betrachtungszeitraum: 17.03.2021 – 07.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR0BQW 10,00 10.500 17.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LRU 4,47 9.800 15.600 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 – 07.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

