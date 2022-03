Tagesausblick für 08.03.: DAX sinkt unter 13.000 Punkte!

Die Investoren sind weiterhin sehr nervös. Kurz nach Handelsbeginn sanken die europäischen Aktienbarometer auf mehrmonatige Tiefs. Zwar wurde das Gap zum Handelsstart bis zum Nachmittag wieder geschlossen. Zum Handelsschluss gewannen die Bären jedoch wieder die Oberhand. Die Lage an die Märkte bleibt also labil und eine Stabilisierung ist nicht in Sicht.

Sichere Anlagen wie Staatspapiere und Gold waren erneut gefragt. Dies führte dazu, dass die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,1 Prozent sank und der Goldpreis auf knapp 1.980 US-Dollar stieg. Kapriolen waren derweil am Ölmarkt zu beobachten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg kurz nach Handelsbeginn auf 139 US-Dollar. Im weiteren Verlauf gab das schwarze Gold zwar einen großen Teil der Gewinne wieder ab. Der Trend ist dennoch weiterhin aufwärtsgerichtet.

Unternehmen im Fokus

Heute veröffentlichen Global Fashion Group, Lindt & Sprüngli und Schäffler Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor. Apple präsentiert neue Produkte.

Deutschland – Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 10.03)

Deutschland – Industrieproduktion, Januar

USA – Handelsbilanz, Januar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 13.430/14.100/14.500/14.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.470/12.000/12.500 Punkte

Der DAX startete mit einem Gap nach unten in den Handel und sank zeitweise auf 12.440 Punkte. Im Laufe des Vormittags konnte sich der Leitindex wieder erholen und schloss das Gap. Im späten Handel übernahmen allerdings die Bären wieder das Zepter und drückten das Aktienbarometer auf 12.830 Punkte. Im Bereich von 12.500 Punkte findet der Index zunächst eine Unterstützung. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.430 Punkte. Die Lage bleibt allerdings labil und es ist weiterhin mit starken Schwankungen zu rechnen.

Betrachtungszeitraum: 14.12.2020–07.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 08.03.2015– 07.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X1U 3,29* 12.250 12.750 14.06.2022 DAX® HR4X26 1,78* 14.250 14.750 14.06.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4X35 3,89* 14.900 14.400 14.06.2022 DAX® HR4X3C 4,59* 15.500 15.100 14.06.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 08.03.: DAX sinkt unter 13.000 Punkte! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).