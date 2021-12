Tagesausblick für 07.12.: DAX – Bullen schlagen zurück. Airbus und Lufthansa heben ab!

Nach einem holprigen Vormittag übernahmen die Bullen das Zepter und beförderten die europäischen Leitindizes nach oben. Die Höchststände der vergangenen Woche konnten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jedoch noch nicht überwinden. Dazu fehlten die Impulse. Die Nachrichtenlage ist aktuell recht mau. Trotz der gestern mehrheitlich guten Performance sind kurzfristig somit mit weiteren Rücksetzern zu rechnen.

An den Rentenmärkten blieb es gestern still. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere bewegten sich im Bereich der Niveaus von Ende vergangener Woche. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. So stagnierte der Goldpreis bei rund 1.785 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil setzte sich derweil oberhalb der 70 US-Dollar Marke fest. Analog zu den Aktienbarometern, konnte das Hoch der zurückliegenden Woche jedoch (noch) nicht überwunden werden. Die Notierung des CO2 Dezember 2022 Futures markierte ein neues Rekordhoch.

Unternehmen im Fokus

Airbus flog einen Großauftrag aus Saudi Arabien ein. Die Aktie stieg daraufhin über die Marke von EUR 100. Die Vermögensverwaltung der Allianz hat 25,2 Prozent am Windpark Hollands Kuss Zuid erworben. Der Windpark soll 2023 den Betrieb aufnehmen. Bei den Investoren kam die Meldung gut an. Die Aktie setzte den Aufwärtstrend fort. Die Aktie von Deutsche Bank wurde von positiven Analystenkommentar beflügelt. Deutsche Lufthansa deutet einen Ausbruch aus dem seit Mitte November gebildeten Abwärtstrend an. Die Aktie kratzt bereits an der Marke von EUR 6.

China – Außenhandel, November

Deutschland – Industrieproduktion, Oktober

Europa – BIP Euro-Zone Q3, zweite Schätzung

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA – Produktivität Q3, endgültig

USA – Handelsbilanz, Oktober

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.460/15.620/15.770/15.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.960/15.200 Punkte

Gestern schlugen die Bullen zurück. Rund 240 Punkte machte der DAX® auf seiner Sitzung gut. Die Widerstandsmarke bei 15.460 Punkten konnte der Index allerdings nicht knacken. Gelingt der Ausbruch über das Level könnten die Bullen Rückenwind bekommen und der DAX® weiter in Richtung 15.770 Punkte steigen. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 01.03.2021– 06.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR98NA 6,55 14.400 18.200 17.02.2022 DAX® Index HR8R1D 7,23 13.400 17.000 17.02.2022

Betrachtungszeitraum: 07.12.2014– 06.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

