Tagesausblick für 07.09.: DAX mit gutem Wochenstart. IAA, BIP und ZEW im Blickpunkt!

Die europäischen Akienmärkte starteten freundlich in die neue Handelswoche. Nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag rechnen einige Marktteilnehmer damit, dass das milliardenschwere US-Wertpapierkaufprogramm zur Stützung der Konjunktur möglicherweise doch noch nicht zurückgefahren wird. Ähnliche Spekulationen kursieren um die EZB. Anläßlich der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag könnte es schon Indikationen geben, wie es mit dem laufenden Anleihenkaufprogramm Pepp weiter geht. So verbesserte sich der DAX® um knapp ein Prozent auf 15.930 Punkte. In den USA waren die Märkte gestern feiertagsbedingt geschlossen. Heute könnten somit neue Impulse kommen.

Am Rentenmarkt blieb es mangels signifikanter Impulse ruhig. Edelmetalle wie Gold und Silber pendelten sich nach dem Kurssprung vom Freitag auf dem jeweiligen Niveau ein. Von der allgemeinen Zurückhaltung konnte sich auch der Ölpreis nicht befreien. So stagnierte die Notierung für ein Barrel Brent Crude im Bereich von 72,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Airbus gingen die Auslieferungen im August etws zurück. Für das Gesamtjahr rechnet der Flugzeugbauer mit 600 Auslieferungen. In den ersten acht Monaten des Jahres waren es erst 380 Jets. Die Aufnahme in den DAX® gab dem Papier jedoch Auftrieb. Bayer veröffentlichte positive Ergebnisse einer Phase-IIb-Studie zu Eliapixant, einem Mittel gegen chronischen Husten. Die Aktie reagierte nur mit einem geringen Aufschlag. Covestro meldete, dass es keine großen Einschränkungen durch den Hurrikan Ida spüre und die Nachfrage weiter robust ist. Ende vergangene Woche gab es erste Nachrichten, wonachder Kunststoffhersteller einen größeren Stellenabbau plant. Die Aktie erreichte gestern das Julihoch. SMA Solar brach nach einer Gewinnwarnung ein. Gestern startete die Automobilmesse IAA Mobility 2021 mit ihrem ersten Pressetag. Überraschende Botschaften gab es derweil nicht. Dementsprechend zeigten die Anteilsscheine von BMW, Daimler und VW auch kaum eine Reaktion. Laut Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA legte der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Juli dank eines Großauftrags stärker zu als von Experten erwartet. Titel wie GEA Group und Jungheinrich profitierten ebenso von der Nachricht wie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten erneut der BAT-Index mit den chinesischen Technologie-Unternehmen Baidu, Alibaba und Tencent und der European Biotech Index. Chinas Technologie-Riesen setzten den Erholungskurs der vergangenen Woche e fort und beim European Biotech Index stand erneut der Impfstoff-Hersteller Valneva im Fokus.

China – Außenhandel, August

Deutschland – Industrieproduktion, Juli

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa – BIP Euro-Zone Q2, zweite Schätzung

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.940/15.980/16.025 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.635/15.710/15.760/15.800/15.870 Punkte

Zum Wochenauftakt zeigte sich der DAX® deutlich erholt. Im Tagesverlauf erreichte der Index zeitweise 15.960 Punkte. Zwischen 15.940 und 15.980 Punkte stößt der Index in einen starken Widerstandsbereich vor. Gelingt der Ausbruch über diese Range, rückt das Allzeithoch in greifbare Nähe. Unterstützung findet der Aktienindex im Bereich von 15.870 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 03.08.2021– 06.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR85XH 6,46 12.000 16.400 14.10.2021 DAX® Index HR85XN 4,16 12.600 16.200 14.10.2021

Betrachtungszeitraum: 04.09.2014– 03.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

