Tagesausblick für 06.07.: DAX fehlen Impulse. Lufthansa und K+S stark!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Feiertagsbedingt waren die US-Märkte gestern geschlossen. Dementsprechend fehlten den europäischen Märkten entscheidende Impulse. Der hohe Ölpreis und die steigenden Corona-Zahlen in einigen Ländern bremsen die Kauflaune. So schloss der DAX® wenig verändert bei 15.660 Punkten und der EuroStoxx®50 bei 4.090 Punkten.

Neu: Handeln sie HVB Produkte bei unserem Partner LYNX dauerhaft ohne Orderprovision für Ordervolumen zwischen 1.000 und 10.000 Euro! Mehr erfahren

Am Anleihemarkt war es gestern zwiegespalten. In Europa zogen die Renditen langfristiger Staatsanleihen mehrheitlich wieder an. Der Grund waren robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Rendite 10jähriger US-Staatsanleihen ging derweil weiter zurück und sank auf 1,43 Prozent. Die Edelmetalle reagierten kaum verändert auf die Bewegungen am Anleihemarkt und auch am Ölmarkt blieb es ruhig. Aktuell verhandeln die OPEC+ Staaten über die gemeinsame Förderstrategie ab August. Der Euro/JUS-Dollar-Kurs hat derweil zunächst bei 1,185 US-Dollar einen Boden gefunden. Deutliche Signale auf eine Erholung blieben gestern allerdings noch aus.

Unternehmen im Fokus

Airbus lieferte im Juni mehr als 70 Flugzeuge aus. Die Aktie gewann gestern etwas an Höhe. BASF will eine neue Prototypanlage für Batterierecycling bauen. Die Investoren reagierten mit Kursgewinnen auf die Meldung. HeidelbergCement profitierte von positiven Analystenkommentaren und steigenden Baustoffpreisen. K+S legte deutlich zu erreichte den höchsten Stand seit Oktober 2019. Katalysator sind die steigenden Kalipreise. Lufthansa meldete wieder mehr Dienstreisen und überschreitet wieder die Marke von 10 Euro. Nordex konnte einen neuen Großauftrag einfahren. Die Anleger müssen allerdings die überraschende Kapitalerhöhung von vergangener Woche erst noch verkraften. Daher reagierte das Papier nur mit leichten Zugewinnen. Im Juni legten die Pkw-Absatzzahlen in Deutschland kräftig zu. In China schwächelte der Absatz allerdings. So pendelten die Aktien der hiesigen Autobauer BMW, Daimler und VW im Bereich des Schlussstands vom Freitag.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten gestern der Stoxx® 600 Europe Banks Index und der Nordic Fishfarmers Index.

Alstom lädt heute zum Kapitalmarkttag.

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Mai vorläufig

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Mai

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Juni

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.700/15.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.470/15.520/15.570 Punkte

Nach einem schwachen Auftakt hangelte sich der DAX® im Tagesverlauf zurück bis 15.660 Punkte. Damit blieb der Index weiter im Dreieck fest. Gelingt der Ausbruch aus der Formation oder gar der Ausbruch über 15.700 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.740 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 15.470 und 15.570 Punkte eine breite Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 07.06.2021– 05.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 5,11 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 6,71 11.000 16.400 16.09.2021

Betrachtungszeitraum: 03.07.2014– 02.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 06.07.: DAX fehlen Impulse. Lufthansa und K+S stark! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).