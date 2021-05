Tagesausblick für den 06.05.: DAX mit starkem Rebound. Post, Öl und Frühindikatoren im Fokus!

Gestern haben die Bullen zurück geschlagen und die Aktienbarometer wieder kräftig nach oben geschoben. Der DAX® eroberte dabei die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten zurück und beim EuroStoxx®50 ist die 4.000 Punktemarke wieder in greifbare Nähe gerückt. Die gestrigen Verluste sind damit jedoch noch nicht ausgeglichen. Morgen kommen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und den USA. Möglicherweise können sie den Märkte weitere Impulse geben.

Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Die Renditen langfristiger Staatsanleihen stagnierten auf dem Niveau des Vortags. Ein ähnliches Bild war bei den Edelmetallen zu beobachten. Bewegung gab es derweil am Ölmarkt. Schwache Daten zu den US-Lagerbeständen beflügelten das schwarze Gold. So schraubte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil mit 69,7 US-Dollar in den Bereich des Märzhochs.

Unternehmen im Fokus

Adidas wurde unter anderem von guten Zahlen des Konkurrenten Under Armour beflügelt. BASF profitierte von dem Ölpreisanstieg und positiven Analystenkommentaren. Die Deutsche Post zeigt sich nach einem starken ersten Quartal für das Gesamtjahr optimistisch. Anleger quittierten die Nachricht mit einem kräftigen Kursaufschlag und einem neuen Allzeithoch. Siemens Energy konnte im zurückliegenden Quartal die Profitabilität deutlich verbessern. Die Investoren reagierten zwar nicht euphorisch, aber das Papier hat sich nach der fünf Wochen andauernden Talfahrt zunächst gefangen. Stellantis steigerte den Umsatz deutlich. Die Aktie verbesserte sich daraufhin um mehr als sechs Prozent.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem AirFrance KLM, ArclorMittal, Compugroup, Continental, Deutz, ElringKlinger, Evonik, Freenet, Fresenius, Henkel, Linde, Munich Re., RTL, Shop Apotheke, Société Générale, VW und Zalando (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Die Deutsche Post und HeidelbergCement laden zudem zur virtuellen Hauptversammlung.

China – Caixin PMI Services für China, April

Deutschland – Auftragseingang Industrie, März

Deutschland – Auftragseingang der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Produktivität Q1

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.260/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte

Der DAX® schob sich bereits kurz nach Handelsbeginn über die Marke von 15.000 Punkten und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Zum Handelsschluss schielt der Index gar über die Widerstandsmarke von 15.130 Punkten. Der kurzfristige Abwärtstrend ist dennoch intakt. Wenngleich sich der Index nun der oberen Begrenzung nähert. Die Bären haben gestern Flagge gezeigt. Ob sie sich so schnell entmutigen lassen erscheint zweifelhaft. Solange die Marke von 15.260 Punkten nicht überwunden ist, müssen Investoren mit weiteren Rücksetzern bis 14.900 Punkte rechnen.

Betrachtungszeitraum: 08.03.2021– 05.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 6,97 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR5FAE 6,40 13.200 15.800 17.06.2021

Betrachtungszeitraum: 05.05.2015– 05.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

