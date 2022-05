Tagesausblick für 06.05.: DAX bleibt im Abwärtstrend. Airbus hebt ab!

Die US-Notenbank hat erwartungsgemäß ihren Leitzins um 0,5 Punkte erhöht. Die Aktienmärkte reagierten zunächst erleichtert. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 legten zur Markteröffnung deutlich zu und deuteten einen Ausbruch aus ihrem jeweilgen Abwärtstrend an. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne allerdings. Am Nachmittag drehte die Stimmung und der Kursrückgang der Leitindizes beschleunigte sich sogar. Beim DAX® und EuroStoxx®50 schlossen sogar in der Verlustzone. Die straffe Geldpolitik der Fed setzt die EZB zunehmend unter Druck, ebenfalls die Zinswende einzuleiten. Dies sorgte weiterhin für Verunsicherung bei den Anlegern.

Der Anleihemarkt bleibt nach der Zinserhöhung der Fed in der Hand der Bären. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen hat die Marke von 1 Prozent überschritten. Die Rendite vergleichbarer US-Papiers schob sich über das 3-Prozent-Level. Die Entwicklungen an den Zinsmärkten ist auch maßgeblich für die Edelmetallnotierungen. Der Goldpreis schloss zwar auf Höhe des gestrigen Schlussstands. Vor allem Platin und Silber mussten einen großten Teil ihrer gestrigen Verluste wieder abgeben. Gestern gab es zudem Meldungen wonach die OPEC+ Staaten die tägliche Fördermenge im Juni wie geplant nur um 432.000 Barrel erhöhen. Zudem wird die OPEC nicht für mögliche Engpässe aufgrund der Lage der Ukraine einspringen. Der Ölpreis legte daraufhin leicht zu. Blieb jedoch unter dem Aprilhoch.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Airbus hob ab, nachdem der Flugzeugbauer bekanntgab, die Produktion der Mittelstrecken-Flugzeuge stärker als erwartet auszubauen. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie Aixtron konnte Gewinn und Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Gleichwohl nutzten viele Investoren die gute Nachricht, um Gewinne mitzunehmen. Der Autobauer BMW gab im ersten Quartal kräftig Gas. Gewinn und Umsatz legten jeweils zweistellig zu. Die Aktie prallte an der Widerstandsmarke von EUR 82,65 ab und fiel unter die Marke von EUR 80. Die Aktie von Henkel setzte die Talfahrt der vergangenen Monate fort. Der eingeleitete Sparkurs und die angepeilte EBIT-Marge im mittleren 10-Prozent-Bereich klangen noch wenig überzeugend. PVA Tepla meldete für das erste Quartal ein Umsatzplus von 40 Prozent und profitierte dabei von einem starken Geschäft im Halbleiterbereich. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Zalando fiel im ersten Quartal in die Verlustzone. Anleger quittierten die schwachen Zahlen mit einem Kursabschlag von knapp zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai 2020.

Heute legen unter anderem Adidas, Evonik, Intesa Sanpaolo, GEA Group, Jungheinrich, Krones und RTL Group Zahlen zum zurückliegenden Quartal vor. Deutsche Post und Drägerwerk laden zur Hauptversammlung.

Deutschland – Industrieproduktion, März

USA – Arbeitsmarktbericht, April

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.100/14.300/14.500/14.820 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.100/13.450/13.750 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap auf 14.280 Punkte. In der Folge gab der Leitindex zunächst bis in den Bereich von 14.150 Punkte nach. Kurz vor Eröffnung der US-Märkte kippte der Index unter 14.150 Punkte und sank im weiteren Verlauf in die Verlustzone. Damit setzt sich der seit Tagen gebildete Seitwärtstrend zwischen 13.750 und 14.300 Punkten fort. Nachhaltige Bewegungen sind frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range zu erwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 14.500/14.820 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis 13.450 Punkte.

Betrachtungszeitraum: 21.12.2020–05.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 06.05.2014– 05.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

