Tagesausblick für 06.02.: DAX nähert sich Allzeithoch. Anleger steigen bei Airlines und Autowerte ein!

Die Sorgen um den Coronavirus traten heute in den Hintergrund. Chinesischen Medien zufolge erreichten Forscher bei einem Medikament gegen das Virus einen Durchbruch. Weiteren Rückenwind bekamen die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus den USA. So fiel der ADP Arbeitsmarktbericht besser aus als von vielen Experten erwartet. Damit nahmen die Bullen das Zepter in die Hand und trieben die Kurse mehrheitlich nach oben. So verbesserte sich der DAX® um 1,4 Prozent auf 13.470 Punkte und der EuroStoxx® 50 um 1,1 Prozent auf 3.775 Punkte. Unter den Nischen- und Branchenindizes fielen der Stoxx® Europe Automobil Index, Stoxx® Europe Oil & Gas sowie der Solactive® European Mergers & Acquisitions Index mit überdurchschnittlichen Gewinnen auf.

Die Renditen am Anleihenmarkt legten derweil mehrheitlich zu. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf minus 0,37 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,64 Prozent. Der Goldpreis zeigte sich bei 1.555 US-Dollar stabil. Der Silberpreis stagnierte bei 17,60 US-Dollar. Öl notierte deutlich fester. Die Preise für ein Barrel WTI und Brent Crude Oil verbesserten sich jeweils um rund 2,5 Prozent auf 55,7 beziehungsweise 51,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

CompuGroup, Hannover Rück., Infineon und Qiagen wurden von überraschend guten Zahlen beflügelt. Ein möglicher Durchbruch bei der Behandlung des Coronavirus ließ Airline-Aktien wie Deutsche Lufthansa heute abheben. Dabei überflog der Kranich die Widerstandsmarke von EUR 15. Die Deutsche Post zog die Preiserhöhung für den Paketversand zurück. „DHL wird die seit dem 1. Januar 2020 geltenden Preisanpassungen bei Päckchen, Paketen und Zusatzleistungen für Privatkunden zum 1. Mai 2020 wieder rückgängig machen“, teilte die Deutsche Post am Mittwoch mit. Die Netzagentur erklärte kürzlich, die Preiserhöhung zu überprüfen. Die Aktie knackte die 10-Tage-Durchschnittslinie. Die nächste Hürde liegt bei EUR 35. Von der guten Stimmung profitierten vor allem Autobauer wie Daimler und VW sowie Zulieferer wie Continental und Leoni. Continental gelang damit der Ausbruch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend. Oberhalb von EUR 108 könnten möglicherweise die Bullen das Steuer übernehmen. Siemens verbuchte einen Gewinnrückgang und blieb beim Ausblick vorsichtig. Dies sorgte zeitweise für Kurverluste. Angesteckt von der insgesamt positiven Stimmung drehte das Papier jedoch im Tagesverlauf ins Plus. Software AG schloss das vergangene Woche gerissene Gap und stieg auf den höchsten Stand seit Februar 2019. Telefonica Deutschland brach nach negativen Analystenkommentaren kräftig ein und stabilisierte sich erste im Bereich des Jahrestiefs von EUR 2,60. In den USA kommen Highflyer der vergangenen Tage wie Tesla und Virgin Galactic gehörig unter Druck.

Morgen melden aus Deutschland Cancom und Rational Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA stehen die Zahlen von T-Mobil US und Twitter und aus Europa ArcelorMittal, Enel, FiatCrysler, L’Oreal, Nokia, Sanofi, Société Generale, Total und UniCredit im Fokus.

Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang.

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 1. Februar

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.500/13.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.100/13.245/13.300/13.360 Punkte

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend fort und pendelte sich in der zweiten Tageshälfte zwischen 13.435 und 13.485 Punkten ein. Im Bereich von 13.500 Punkten findet der Index noch einen kleinen Widerstand ehe es Richtung Allzeithoch von 13.640 Punkten gehen könnte. Zwischen 13.245 und 13.360 Punkten liegt eine breite Unterstützungszone. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Marke das Steuer übernehmen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5BP2 5,66 12.700 14.000 19.03.2020 DAX® HZ4RAQ 6,51 12.400 14.000 19.03.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.02.2020; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

