Tagesausblick für 06.01.: DAX nähert sich Allzeithoch. Autobauer und Chemietitel gefragt!

Den dritten Tag in Folge konnten die europäischen Aktienmärkte nun zulegen. Ein Jahresstart nach Maß. Als Motor zeigen sich vor allem zyklische Branchen wie der Automobil- und Chemiesektor. Unterstützung kam zudem vom US-Arbeitsmarkt. Am Abend wurde das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlicht. Überraschungen wurden nicht erwartet. Dennoch stehen die US-Indizes aktuell auf der Bremse.

Die Renditen am Anleihemarkt haben sich im Bereich der gestrigen Niveaus eingependelt. Das Aufwärtsmomentum ließ also nach. Dies gab den Edelmetallen eine gewisse Unterstützung. Ein überraschender Rückgang der US-Lagerbestände beflügelte hingegen den Ölpreis. So setzte sich die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil oberhalb on 80 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

BioNTech und Pfizer starten in der zweiten Jahreshälfte klinische Studien für einen Impfstoff gegen Gürtelrose. Die Aktie von BioNTech zeigte sich dennoch unverändert. BMW brachte 2021 über 2,2 Millionen Fahrzeuge auf die Strasse. Ein Rekord! „Wir erwarten für 2022 weiteres profitables Wachstum,“ erklärte Vertriebsvorstand Pieter Nota am Dienstag gegenüber der dpa. Die Aktie stieg daraufhin an das Hoch von Juni 2021. Ebenfalls gesucht waren Chemieaktien wie BASF und Covestro. Die Deutsche Bank prüft aktuell ein Joint Venture in China. ElringKlinger profitierte von positiven Analystenkommentaren. Evotec-Chef Werner Lanthaler hat Evotec-Aktien im Wert von 392.000 Euro gekauft. Die Biotech-Aktie konnte einen Teil ihrer drastischen Verluste von gestern wieder aufholen.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten der Stoxx® Europe 600 Automobile & Parts Index und der Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Index.

Morgen geht die Technologiemesse CES weiter. Besonders im Fokus stehen Produktneuheiten rund um das autonome Fahren und Home Entertainment.

China – Caixin PMI Services für China, Dezember, endgültig

Deutschland – Auftragseingang Industrie, November vorläufig

Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, November

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 1. Januar

USA – Handelsbilanz, November

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Dezember

USA – Auftragseingang Industrie, November

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.300/16.425 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.950/16.100/16.200 Punkte

Knapp 1.200 Punkte in 2 1/2 Wochen. Das kann sich sehen lassen. Auch zeigte der DAX® keine Ermüdungserscheinungen. Vielmehr rückt das Allzeithoch von 16.300 Punkten immer näher. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.425 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 16.100 und 16.200 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 08.10.2021– 05.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 06.01.2015– 05.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

