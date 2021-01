Tagesausblick für 06.01.: DAX leichter. Öl und Gold glänzen!

Investoren hielten sich heute mit Neuengagements mehrheitlich zurück. Die Aussicht auf eine Verlängerung des Lockdowns in einigen Ländern und die Stichwahl in Georgia trieb Anleger heute in die Defensive. So gaben die europäischen Standardwerteindizes mehrheitlich nach. Dabei gaben DAX® und EuroStoxx®50 auf 13.650 beziehungsweise 3.550 Punkte nach.

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen leicht nach oben. Signifikante Bewegungen blieben jedoch aus. So stagniert die Rendite langfristiger Bundesanleihen bei Minus 0,59 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei rund 0,94 Prozent. Die Edelmetalle glänzten heute erneut. Der Goldpreis stieg über 1.940 US-Dollar pro Feinunze. Die Notierung von Palladium verbesserte sich gar um knapp 100 US-Dollar oder 3,8 Prozent auf 2.460 US-Dollar. Ein kräftiges Plus verbuchte auch der Ölpreis. Spekulationen wonach, die OPEC+-Staaten sich auf eine weiterhin restriktive Ölförderung einigen könnten, beflügelten die Notierungen. Dabei stieg der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil über das Dezemberhoch von 52,40 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof kündigte in einem Schreiben an die Mitarbeiter drastische Restrukturierungsmaßnahmen an. Die Aktie zeigte sich daraufhin zwar fester. Konnte die Widerstandsmarke von EUR 5,50 jedoch noch nicht überwinden. Die Verlängerung des Lockdowns beflügelte heute einmal mehr Internetdienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh und Teamviewer. Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor plant nach dem Brexit den Umzug von Großbritannien nach Deutschland. Damit avanciert der Titel zum MDAX®-Kandidaten. Evotec und BristolMyers gaben die Erweiterung ihrer Kooperation bekannt. Diese Ausweitung bringt Evotec eine Meilensteinzahlung von umgerechnet 4,9 Millionen Euro. Die Aktie des Hamburger Biotechnologiekonzerns setzte sich heute im Bereich des Allzeithochs fest. Beim Touristikkonzern TUI ist nun der Weg für staatliche Hilfe und eine Kapitalerhöhung frei. Nach dem gestrigen Kursgewinn präsentierte sich das Papier heute allerdings wenig verändert.

China – Caixin PMI für China

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland, Dezember

Deutschland – Verbraucherpreisindex

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Eurozone, Dezember

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Dezember

Frankreich – Verbraucherpreise, Dezember

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Dezember

USA – Auftragseingang Industrie, November

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.680/13.730/13.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.500/13.580 Punkte

Der DAX® setzte den gestern Nachmittag eingeschlagen Konsolidierungskurs heute fort und sank zeitweise unter 13.600 Punkte. Zum Handelsschluss konnte sich der Index vom Tagestief wieder distanzieren. Der kurzfristige Trend ist dennoch abwärtsgerichtet und die sind Bullen gewarnt. Auf der Unterseite findet der DAX® zwischen 13.500 und 13.580 Punkten eine Unterstützungszone. Solange sie hält besteht die Chance auf einen Rebound bis 13.680/13.730 Punkte. Taucht der Index unter diesen Bereich droht ein deutlicherer Rücksetzer.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 10,88 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 9,59 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 4,45 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 5,80 12.900 15.06.2021

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie. Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.01.2021; 17:48 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.01.2021; 17:49 UhrCashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 06.01.: DAX leichter. Öl und Gold glänzen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).