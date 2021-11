Tagesausblick für 05.11.: DAX mit neuem Rekord. „Grüne Aktien“ und Deutsche Post stark gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Fed-Chef Jerome Powell hat die Märkte nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Wie erwartet, fährt die US-Notenbank die Wertpapierkäufe zurück. Eine baldige Zinserhöhung zeichnet sich allerdings noch nicht ab. Dies quittierten die Aktienindizes mehrheitlich mit Zugewinnen. Dabei markierten CAC®40 und DAX® neue Allzeithochs und der EuroStoxx®50 näherte sich dem Hoch von 2007. Heute wird noch der vielbeachtete US-Arbeitsmarktbericht erwartet.

Die Angst vor einer baldigen Zinserhöhung ist zunächst verflogen und drückte gestern auf die Anleihenrenditen. Die Renditen von 10jährigen deutschen und französischen Staatspapieren gaben jeweils sechs Basispunkte ab. Die Entspannung an den Anleihemärkten gab den Edelmetallen Gold und Silber etwas Auftrieb. Der Goldpreis kratzte gar an der Marke von 1.800 US-Dollar. Die OPEC+ Staaten bestätigten derweil, trotz des hohen Ölpreises an ihrer Förderstrategie festzuhalten. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude schnellte daraufhin kurzzeitig auf 84,50 US-Dollar. Im weiteren Verlauf gab der Kurs jedoch die Gewinne wieder vollständig ab.

Brenntag steigerte den Umsatz in Q3 um 30 Prozent und den Reingewinn um rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum. Dennoch kam das Papier leicht unter Druck. Die Deutsche Post erhöhte die Prognose für 2021 bis 2023. Investoren quittierten dies mit einem Plus von über 2,5 Prozent. HeidelbergCement verbuchte einen Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal. Der Baukonzern hat zwar aufgrund der gestiegenen Energiekosten Preiserhöhungen angekündigt. Dennoch gab das Papier deutlich nach. Der Modehändler Hugo Boss generierte in Q3 42 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum und meldete einen Konzerngewinn von 53 Millionen Euro. Die Aktie stieg daraufhin auf den höchsten Stand seit August 2019. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 steigerte zwar den Umsatz und hob die Prognose an. Der Wachstum im Bereich Commerce & Venture ging jedoch zurück und sorgte für einen kräftigen Kursrückgang. Siemens Energy zeigte einen starken Rebound nach dem Einbruch

Zu den stärksten Branchenindizes zählten die beiden Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie der ESG Global Anti Plastic und der Green Technologies Index. Unterstützung bekamen die Titel von der andauernden globalen Klimakonferenz in Glasgow.

In Europa melden heute unter anderem Andritz, Gea Group, Krones, Siemens Gamesa und Uniper Zahlen für das abgelaufene Quartal und Lanxess lädt zum Kapitalmarkttag.

Glasgow – Weltklimakonferenz in Glasgow

Deutschland – Industrieproduktion, September

Frankreich – Industrieproduktion, September

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, September

USA – Arbeitsmarktbericht, Oktober

Widerstandsmarken: 16.020/16.060/16.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.800/15.900/15.955 Punkte

Der DAX® markierte ein neues Allzeithoch und bestätigte damit den Aufwärtstrend. Nach dem Freudensprung am Morgen pendelte das Aktienbarometer jedoch nur noch in einer engen Range zwischen 16.000 und 16.060 Punkten. Der Markt ist klar überkauft. Dennoch deutet sich noch keine Schwäche an. Signale für eine Konsolidierung gibt es frühestens unterhalb von 15.955 Punkte.

