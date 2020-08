Tagesausblick für 05.08.: DAX pausiert. Autowerte im Fokus!

Nach dem gestrigen Rebound legten die Aktienindizes heute eine Pause ein. In der Debatte der Demokraten und Republikaner um eine weiteres US-Corona-Hilfspaket zeichnet sich noch keine Lösung ab und Wirtschaftsdaten konnten ebenfalls keine entscheidenden Impulse geben. So schloss der DAX® rund 0,4 Prozent leichter bei 12.600 Punkten und der EuroStoxx®50 konnte sich bei 3.250 Punkten knapp behaupten. Morgen stehen eine Reihe von Frühindikatoren und eine Datenflut aus Deutschland an.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen etwas nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen fiel um vier Punkte auf -0,56 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich mit 0,525 Prozent dem Allzeittief. Bei den Edelmetallen standen die Ampeln auf grün. Gold und Silber setzten ihren Aufwärtstrend fort. Palladium und Platin bestätigten den Erholungskurs. Der Ölpreis setzte den gestrigen Aufwärtstrend ebenfalls fort. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil lag erneut über der Marke von 44 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Infineon und MTU Aero Engines profitierten von überraschend guten Zahlen. In China stieg der Autoabsatz im Juli an. Daraufhin gaben die Aktien von BMW, Daimler und VW kräftig Gas. Trotz erneut negativer Analystenkommentare gewann die Aktie von Deutsche Lufthansa heute deutlich an Höhe. Ob dies der Gewinn eines nachhaltigen Steigflugs ist, bleibt jedoch offen. Einmal mehr hat die Unterstützungsmarke bei K+S von EUR 5,50 gehalten. Kommt nun der Rebound bis EUR 6,50? Bayer zeigte sich bei der Vorlage der Quartalszahlen für den weitern Jahresverlauf vorsichtig. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag.

Morgen werden aus Deutschland unter anderem Allianz, BMW, Carl Zeiss Meditec, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, Hannover Rück., LPKF, Metro, Norma Group und Vonovia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus den USA stehen die Daten von Coca Cola im Fokus der Investoren.

MTU Aero Engines lädt zur Hauptversammlung und der deutsche Verband der Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Zahlen zum Auftragseingang. Damit rücken Titel wie Gea Group und Jenoptik in den Fokus der Investoren.

China – Caixin Einkaufsmanagerindex

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Eurozone

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht

USA – Handelsbilanz

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 12.770/12.870 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.230/12.380/12.530 Punkte

Nach einem freundlichen Start drehte der DAX® bereits kurz nach Handelsbeginn nach Süden. Im Bereich von 12.540 Punkten schwenkte der Index in eine Seitwärtsbewegung zwischen 12.540 und 12.630 Punkte. Damit konnte die Unterstützungsmarke von 12.530 Punkte verteidigt. Oberhalb von 12.630 Punkten besteht die Chance für einen erneuten Sprint in den Bereich von 12.770 Punkte. Dort dürfte sich entscheiden, wohin der mittelfristige Trend geht. Auf der Unterseite findet der DAX® bei 12.540 Punkten eine gute Unterstützung. Kippt der Index unter diese Marke könnte die Bären wieder Druck machen.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Untere Knock-out Barriere in Pkt.

Obere Knock-out Barriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HZ22QZ

6,88

11.000

13.700

17.09.2020

DAX®

HZ22NB

8,61

10.600

14.000

17.09.2020



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.08.2020; 17:37 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

