Tagesausblick für 05.02: DAX deutlich erholt. Siemens und Tesla im Blickpunkt!

DAX® & Co. setzten heute trotz des sich ausbreitenden Coronavirus ihren Erholungskurs fort. Die Hoffnung, dass Chinas Maßnahmen gegen den Virus greifen und die jüngste Zinssenkung zur Stützung der heimischen Wirtschaft kamen gut an. Zudem überwog heute die Zuversicht, dass keine neuen Strafzölle seitens der USA und China anstehen. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 1,8 Prozent auf 13.280 Punkte und der EuroStoxx® 50 um knapp 1,9 Prozent auf 3.730 Punkte. Der Nasdaq®100 markierte in den ersten Handelsstunden ein neues Allzeithoch. Eine überdurchschnittliche Entwicklung zeigten zudem die Nischen- und Strategieindizes Solactive® German Mergers & Acquisitions Index, Deutscher Aufsteiger Index und European Biotech Index mit einem Anstieg von jeweils über zwei Prozent.

Die gute Stimmung am Aktienmarkt spiegelte sich am Rentenmarkt wider. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg leicht auf minus 0,412 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,59 Prozent. Der Goldpreis gab auf 1.555 US-Dollar deutlich nach. Palladium knackte derweil die Marke von 2.400 US-Dollar pro Feinunze. Öl konnte sich nach dem Kurssturz der vergangenen Wochen stabilisieren. Der Preis für ein Barrel WTI setzte sich knapp oberhalb von 50 US-Dollar fest. Der Kurs für ein Fass Brent Crude Oil erreichte im Tagesverlauf knapp 55 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Bayer trieb die Hoffnung auf einen baldigen Vergleich im Glyphosat-Prozess die Aktie an die Widerstandsmarke von EUR 76. Geschäftszahlen gibt es erst Ende des Monats. Delivery Hero und Varta profitierten von positiven Analystenkommentaren. Deutsche Börse und Vononvia erreichten ein neues Allzeithoch. Deutsche Lufthansa überflog den Kreuzwiderstand bei EUR 14,15. Infineon zeigte sich im Vorfeld der Geschäftszahlen stark und schob sich über die Marke von EUR 20. In den USA sorgt Tesla weiter für Schlagzeilen. Der Autobauer peilt nun die 900 US-Dollar-Marke an.

Morgen melden aus Deutschland Hannover Rück., Infineon und Siemens Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA stehen die Zahlen von Ford, General Motors und T-Mobil US und aus Europa BNP Paribas, GlaxoSmithKline, Rio Tinto, TomTom und Vodafone im Fokus. Zudem lädt Siemens zur Hauptversammlung und Software AG zum Kapitalmarkttag. Das Kraftfahrbundesamt veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Januar.

China – Caixin PMI Services für China, Januar

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Januar

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone, Januar

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Dezember

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Januar

USA – Handelsbilanz, Dezember

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Januar

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.300/13.360 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.910/12.960/13.000/13.100/13.245 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Sprung über 13.100 Punkte und setzte den Aufwärtstrend im Tagesverlauf bis auf 13.280 Punkte fort. Die nächste Hürde findet der Index bei 13.360 Punkten. Im diesem Bereich könnte es noch einmal ein hartes Duell der Bullen mit den Bären geben. Gelingt der Ausbruch über 13.360 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis in den Bereich des Allzeithochs. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 13.100 Punkte gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ5BP2 5,92 12.700 14.000 19.03.2020 DAX® HZ4RAQ 7,23 12.400 14.000 19.03.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

